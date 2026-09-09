Zeven biljartclubs samen in nieuw centrum

In de Staver in Sommelsdijk is vrijdag 4 september 2026 het nieuwe biljartcentrum Middelharnis-Sommelsdijk geopend. Zeven biljartclubs zitten voortaan samen onder één dak. De hoop is dat er nieuwe aanwas komt en de verenigingen meer samen spelen.

Biljarter Piet van Zielst van Het Groene Laken noemt de opening een groot moment. Hij zegt: "Geweldig. In één woord geweldig." Volgens hem is het belangrijk om jongeren en nieuwe spelers te bereiken. "We moeten proberen om nieuwe mensen aan te trekken. Om hen te leren biljarten. Dat is belangrijk om nieuwe mensen erbij te krijgen", zegt Van Zielst. Ook wijst hij op de vergrijzing binnen de sport: "Want er zijn natuurlijk allemaal oudjes. En als er één wegvalt, dan gaan er meestal nog meer."

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Er was aanvankelijk weerstand tegen een gezamenlijk centrum, maar die is gaandeweg afgenomen. Wethouder Daniël Huising zegt dat vooral de verenigingen zelf veel werk hebben verzet. "Er is een mooie werkgroep gevormd en die heeft er ontzettend veel uren in gestopt om er een succes van te maken", zegt hij. "Dus ik denk dat het niet alleen door de gemeente is gerealiseerd, maar vooral door de mensen uit de biljartsport die hebben bedacht hoe het moest."

De wethouder ziet ook kansen voor samenwerking tussen de clubs. Hij hoopt dat verenigingen combinaties gaan maken en vaker samen spelen. Van Zielst ziet daarnaast mogelijkheden voor een damesgroep en voor de opleiding van nieuwe spelers.