Cliënten Zuidwester verhuisd naar nieuwbouw op Hernesseroord

Het nieuwe gebouw bestaat uit vier woongroepen en acht studio’s en beschikt daarnaast over verschillende multifunctionele ruimtes. Bij het ontwerp is aandacht besteed aan een omgeving die aansluit bij wat de bewoners nodig hebben. Zo wordt er gebruik gemaakt van slimme technologie om hen te ondersteunen in het dagelijks leven.
Aan de verhuizing ging een intensieve periode van voorbereiding vooraf. Veel medewerkers en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden toegewerkt naar deze twee verhuisdagen. Daarbij stond steeds centraal wat iedere cliënt nodig heeft om de overgang naar de nieuwe woonomgeving zo prettig mogelijk te laten verlopen.