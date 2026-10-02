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Zorg

Cliënten Zuidwester verhuisd naar nieuwbouw op Hernesseroord

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Zuidwester

Op 29 en 30 september 2026 zijn 42 cliënten van Zuidwester verhuisd naar de nieuwbouw op Hernesseroord in Middelharnis. De nieuwbouw is ontwikkeld voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Wonen, dagbesteding en behandeling komen hier onder één dak samen.

Het nieuwe gebouw bestaat uit vier woongroepen en acht studio’s en beschikt daarnaast over verschillende multifunctionele ruimtes. Bij het ontwerp is aandacht besteed aan een omgeving die aansluit bij wat de bewoners nodig hebben. Zo wordt er gebruik gemaakt van slimme technologie om hen te ondersteunen in het dagelijks leven.

Aan de verhuizing ging een intensieve periode van voorbereiding vooraf. Veel medewerkers en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden toegewerkt naar deze twee verhuisdagen. Daarbij stond steeds centraal wat iedere cliënt nodig heeft om de overgang naar de nieuwe woonomgeving zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Door de verhuizing naar de nieuwbouw komen op andere plekken woningen vrij. Hierdoor kunnen andere cliënten verhuizen naar een woonplek die beter aansluit bij hun huidige en toekomstige ondersteuningsbehoefte. Ook voor november staat weer een grote verhuizing gepland.

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