Voorlopig ontwerp Oosthavendijk roept zorgen op bij sportverenigingen

De Oosthavendijk in Middelharnis gaat in 2027 op de schop en de voorlopige tekeningen hebben al de nodige reacties opgeleverd. Sportclubs uit de omgeving maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers en een omwonende vreest voor het verlies van het uitzicht.

Fietsers op rijbaan Het is juist de verkeersveiligheid waar de nabijgelegen Hockey Club Goeree-Overflakkee (HCGO) en MSV&AV Flakkee zich zorgen over maken. HCGO geeft in een ingezonden brief van 23 september 2026 aan een herinrichting positief te vinden, maar bezorgd te zijn over de praktische gevolgen van het voorgestelde ontwerp. Volgens de vereniging zouden fietsers in de toekomstige situatie op de rijbaan terechtkomen.

Er wordt veel gebouwd op en rondom Hernesseroord, wat extra verkeer met zich meebrengt. De gemeente wil daarom de Oosthavendijk verkeersluwer herinrichten. De bedoeling is dat de dijk veilig blijft en dat (geluids)hinder wordt tegengegaan. Op de gemeentewebsite staat: “Zo wordt de Oosthavendijk vanaf het Soldatenplein tot aan de Edison een 30 kilometerweg. Ook gaan we de weg vanaf de Havenkade tot aan de Edison opnieuw inrichten. Daarmee zorgen we voor minder geluidshinder, een betere verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroom.” Onder meer het asfalt wordt vervangen door klinkers en er komen verkeersplateaus bij alle kruisingen.

“Dagelijks maken onze jeugdleden, ouders en andere sporters gebruik van deze route richting de sportvelden. Juist daarom vinden wij het zorgelijk dat fietsers in de nieuwe situatie op de rijbaan terechtkomen tussen het gemotoriseerde verkeer. Een 30km-regime, klinkerverharding en verkeersplateaus zijn op zichzelf positieve maatregelen. Maar een maximumsnelheid van 30 km/u betekent niet automatisch dat de situatie in de praktijk veilig is. De werkelijke verkeersintensiteit, snelheid, hoeveelheid zwaar verkeer en het aantal fietsers zijn daarbij bepalend.”

HCGO zegt het onverantwoord te vinden om de nieuwe situatie uitsluitend op basis van theoretische uitgangspunten te beoordelen. De vereniging verzoekt de gemeente daarom een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zou onder meer inzicht moeten geven in de huidige en verwachte verkeersintensiteit, de daadwerkelijk gereden snelheden, de hoeveelheid vracht- en landbouwverkeer en mogelijke alternatieven, zoals een fietsstraat. “Een route richting sportvoorzieningen wordt immers intensief gebruikt door kinderen en jongeren die zelfstandig naar hun vereniging fietsen”, aldus HCGO.

MSV&AV Flakkee geeft aan zich volledig bij de hockeyvereniging aan te sluiten en schrijft dat de veiligheid van hun (jeugd)leden één van de speerpunten van het bestuur is. Hierover zou al meerdere malen overleg zijn geweest met de politie.

“Gedurende de week is er dagelijks fietsverkeer van en naar onze verenigingen (een grove inschatting is dat we het hier gezamenlijk over ca. 1.500 - 2.000 leden hebben), gevaarlijke situaties zijn jammer genoeg dagelijkse realiteit. Met de voorgenomen herinrichting zal dit onzes inziens niet beter worden.”

Zorgen over bomen

Een heel andere zorg komt van een omwonende. De bewoner geeft aan nu vrij uitzicht op de haven te hebben en zich zorgen te maken over een geplande boom precies voor het raam en een rij bomen aan de zijkant van de woning.

“Aan de zijkant kijken wij uit over het havenkanaal en de polder en via het kanaal kunnen wij de boten zien aankomen. Ook is in de verte het Haringvliet zichtbaar. Dit open uitzicht betekent veel voor ons. Hierom zijn we ook op deze plek gaan wonen en hopen nu we ouder worden hiervan te kunnen blijven genieten.”