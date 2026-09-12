Dorpsraad Dirksland ontevreden over reactie gemeente Philipshoofjesweg

Dorpsraad Dirksland is ontevreden over de reactie van de gemeente op de ingezonden brief van 28 juli 2026. De brief ging over de herinrichting van de Philipshoofjesweg en bevatte aanvullingen op de plannen.

In een vervolgbrief laat de dorpsraad weten dat ze het plan vooralsnog onvoldoende vindt. Van de zeven voorgestelde maatregelen is er één volledig gehonoreerd, namelijk de oversteekplaats bij Bloemendaal. Andere aanvullingen, zoals extra drempels bij de Nijverheidsweg en extra snelheidsremmers tussen de Hondsgalgweg en de Beatrixlaan, zijn afgewezen.

Volgens de stichting verwijst de gemeente hierbij naar bestaande normen, technische berekeningen of praktische bezwaren. "Zonder dat de vraag of het resultaat ook daadwerkelijk veilig aanvoelt voor kinderen, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers wordt beantwoord. Het hanteren van normen en richtlijnen komt daardoor kil en klinisch over."