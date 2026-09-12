Oude begraafplaats Oude-Tonge is gered van ruimen

Het was de bedoeling van de gemeente om de oude begraafplaats in Oude-Tonge te ruimen, omdat de laatste begrafenis hier in 1977 had plaatsgevonden en nieuwe bijzettingen niet meer mogelijk waren. Om deze historische plek toch te behouden, werd de Stichting Behoud Begraafplaats Emmastraat opgericht. Zo blijft het hek open voor familie en andere belangstellenden.

De begraafplaats is een van de oudste monumenten van Oude-Tonge en dreigde te verdwijnen. “We zijn toen naar de gemeente gegaan en hebben gevraagd wat hun plannen waren. Die hadden ze niet, dus hebben wij een stichting opgericht om juridisch en financieel sterker te staan,” vertelt secretaris van de stichting Eva Lassing. “Zoveel stenen zijn er niet, maar wel de moeite waard om te behouden.” De stichting heeft uiteindelijk een deal met de gemeente gemaakt: de gemeente zorgt voor het groenonderhoud en het hek, en de stichting zorgt voor het onderhoud van de stenen.

Een afgebroken pilaar

Een groot deel van de familie van bestuurslid Piet van Schelven ligt begraven op de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. “M’n opa, m’n oma, tantes en mijn jongere broertje Pieter, die maar vier jaar is geworden, liggen hier. Om die redenen heb ik mij bij de stichting aangesloten, omdat we niet wilden dat de begraafplaats geruimd zou worden,” vertelt Van Schelven. Voorzitter Jaap van Nieuwenhuijzen is ook nauw betrokken bij de begraafplaats en verwijst naar een afgebroken pilaar die dienstdoet als gedenksteen. “Mijn tante is in 1924 overleden en was pas 25 jaar. De afgebroken pilaar is het symbool van een te vroeg afgebroken leven. Zo moet je dat zien,” vertelt Van Nieuwenhuijzen. In 1809 werd het stuk grond door de gemeente aangekocht en geschikt gemaakt als begraafplaats. Vanaf die tijd werd er ook niet meer in en om de kerk begraven. “Het is een stuk geschiedenis en dat moet behouden blijven,” aldus Lassing.

De begraafplaats is tijdens Monumentendag, op zaterdag 12 september 2026, voor belangstellenden te bezichtigen.