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Omroep Archipel
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Drie auto's in brand gestoken tegenover brandweerkazerne

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Maandagnacht 2 november 2026 zijn drie auto's in brand gestoken op het parkeerterrein aan de Olympiaweg in Sommelsdijk. De brandweer werd om 02:00 uur gealarmeerd voor de brand.

Het parkeerterrein ligt tegenover de brandweerkazerne en het politiebureau. De brandweer was daardoor snel ter plaatse en rukte met twee tankautospuiten uit om de voertuigen te blussen. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'.

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De brandweer heeft alle drie de voertuigen geblust. Nadat de branden waren geblust, heeft de politie het parkeerterrein afgezet als plaats delict. De Forensische Opsporing zal later vandaag onderzoek doen naar de branden. De politie gaat uit van brandstichting.

Het is niet de eerste keer dat er op het parkeerterrein aan de Olympiaweg een voertuig in vlammen opgaat. Op 4 augustus 2025 brandde op dezelfde parkeerplaats ook al een auto uit. Dat voertuig bleek destijds van een politieagent te zijn. Of bij de brand van afgelopen nacht opnieuw een voertuig van een politieagent betrokken is, is nog niet bekend.

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