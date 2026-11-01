Gemeente onderzoekt samen met imkers aanpak Aziatische hoornaar

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de aanpak van de Aziatische hoornaar, ook wel geelpoothoornaar genoemd, uitbreiden. Er komt een kleinschalige werkgroep met onder meer lokale imkers en gemeentelijke medewerkers. Zij onderzoeken welke maatregelen kunnen helpen bij het eerder opsporen en bestrijden van deze wespensoort.

De gemeente handelt momenteel vooral op basis van Fixi-meldingen over nesten in de openbare ruimte. In 2026 zijn tot nu toe 35 meldingen over de geelpoothoornaar of vermoedens daarvan geregistreerd. In 22 meldingen wordt expliciet een nest genoemd. Op basis van de meldingenlijst zijn acht unieke nestlocaties te onderscheiden waar de gemeente opdracht heeft gegeven tot verwijdering of behandeling. Dit gebeurt waar nodig door een gespecialiseerd bedrijf . Voor nesten buiten de bebouwde kom wordt verwezen naar de betreffende terreinbeheerder. Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor eventuele verwijdering.

De bestrijding maakt deel uit van het gemeentelijke Plan van Aanpak invasieve exoten. De Aziatische hoornaar is de eerste soort die volgens de gemeente extra aandacht vraagt op het gebied van bestrijding en beheer. De soort verspreidt zich gestaag in Nederland en kan risico's opleveren voor bestuivende insecten, de biodiversiteit en de veiligheid bij werkzaamheden in de openbare ruimte.

Volgens de gemeente is deze reactieve aanpak onvoldoende om de lokale bijenvolken en biodiversiteit te beschermen. Ook is er nog te weinig zicht op de aanwezigheid en verspreiding van de hoornaar op het eiland. Het relatief lage aantal meldingen betekent volgens de gemeente niet dat er daadwerkelijk weinig nesten zijn.

Formaat skippybal

Vroegtijdige opsporing is belangrijk omdat een kolonie na verloop van tijd verhuist. Als het eerste nest te klein is geworden, vaak rond juli, verhuist de kolonie naar een nieuwe locatie hoog in de boomtop. Daar kan ze uitgroeien tot zo'n tweeduizend tot zesduizend hoornaars. Het nest kan daarbij het formaat van een skippybal bereiken. De bestrijding van zulke grote zomernesten is aanzienlijk kostbaarder en ingewikkelder.

Met de nieuwe werkgroep wil de gemeente daarom meer aandacht besteden aan registratie, monitoring en preventie. Naast het stimuleren van meldingen wordt gekeken naar aanvullende maatregelen, zoals selectieve vallen voor koninginnen. Ook het gebruik van zenders om nesten op te sporen behoort tot de mogelijkheden. Daarbij krijgt een gevangen hoornaar een kleine zender mee. Na vrijlating kan het dier worden gevolgd om zo de vliegrichting en uiteindelijk de locatie van het nest te achterhalen.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep vindt in november 2026 plaats. In het voorjaar van 2027 moet een pilot van start gaan, gericht op monitoring, vroegtijdige signalering, preventie en kennisdeling. Aan het einde van het seizoen wordt de pilot geëvalueerd en bepaalt de gemeente hoe de aanpak daarna wordt voortgezet.