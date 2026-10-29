Honderden kleine witte vliegjes op Goeree-Overflakkee: wat zijn het?

Piepklein, wit en soms met honderden tegelijk in de lucht. Op verschillende plekken op Goeree-Overflakkee worden opvallend veel kleine witte vliegjes gezien. In Dirksland zijn de insecten donderdag 29 oktober 2026 massaal waargenomen. Ook tussen Middelharnis en Den Bommel zorgen ze voor hinder. Maar wat zijn het eigenlijk?

Ook in Dirksland zijn de insecten in grote aantallen aanwezig. Donderdag werden daar honderden exemplaren waargenomen. Ze vlogen massaal door de lucht en bleven op sommige plekken hangen in spinnenwebben.

Een lezer van Omroep Archipel vertelt dat haar zoon onderweg van Middelharnis naar Den Bommel behoorlijk last had van de vliegjes. “Mijn zoon klaagde dat hij onderweg van Middelharnis naar Den Bommel wel tien vliegjes had ingeslikt”, aldus de lezer.

Wat zijn het?

Mogelijk gaat het om zogenoemde wittevliegen, ook wel motluizen genoemd. Dit zijn kleine insecten met witte vleugels die bedekt kunnen zijn met een poederachtige waslaag. Ondanks hun naam zijn het geen echte vliegen, maar insecten die verwant zijn aan bladluizen.

Een bekende soort is de koolwittevlieg. Deze komt in Nederland voor en leeft onder andere op koolgewassen, zoals spruitkool en boerenkool.

Of de insecten die momenteel op Goeree-Overflakkee rondvliegen daadwerkelijk koolwittevliegjes zijn, is nog niet vastgesteld door een expert. Ook andere kleine, witgekleurde insectensoorten kunnen een vergelijkbaar uiterlijk hebben.

Wittevliegen leven voornamelijk op planten. Ze houden zich vaak op aan de onderkant van bladeren, waar ze plantensappen opzuigen en eitjes leggen. Onder gunstige omstandigheden kunnen ze zich snel voortplanten.

Ongevaarlijk

Als het inderdaad om wittevliegen gaat, vormen de insecten geen gevaar voor mensen. Ze steken of bijten niet. Wel kunnen grote aantallen behoorlijk hinderlijk zijn, bijvoorbeeld voor fietsers en andere weggebruikers.

Voor planten kunnen wittevliegen wel problemen veroorzaken. Ze voeden zich met plantensappen en scheiden een kleverige stof uit, die honingdauw wordt genoemd. Hierop kunnen roetdauwschimmels groeien, waardoor bladeren een zwarte aanslag krijgen.