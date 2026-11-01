Maritiem cluster ziet kansen, maar ook grote uitdagingen voor Stellendam

Het Delta Maritime Cluster (DMC) heeft donderdag 29 oktober 2026 de Visie Maritiem Cluster Stellendam gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarin beschrijft de vereniging de kansen en uitdagingen voor de maritieme sector en de plannen om deze voor de toekomst te versterken.

Het maritieme cluster is een belangrijke motor voor de eilandelijke economie. Samen met toeleveranciers en dienstverleners biedt de sector werk aan ongeveer 1.570 mensen. Het gaat onder meer om bedrijven in de visserij, scheepsbouw, jachtbouw en watersportindustrie. Tegelijkertijd verandert de wereld en staat de sector voor grote uitdagingen. Zo staat de visserij onder druk en is het steeds moeilijker om voldoende vakmensen te vinden.

Volgens de gemeente heeft Stellendam alles in huis om uit te groeien tot een belangrijk maritiem centrum in Nederland en Europa. De kracht zit volgens haar in de bijzondere combinatie van visserij, maritieme maakindustrie, recreatie, overheid en onderwijs.

"Met deze visie wordt een stevig fundament gelegd om het maritieme cluster van Stellendam te behouden en te versterken als motor van de regionale economie", stelt wethouder Henk van Putten (Landbouw, visserij en maritieme sector).

Ondernemers nemen voortouw

Volgens de wethouder is het belangrijk dat ondernemers, onderwijs en overheid elkaar opzoeken en samenwerken aan oplossingen. Hij benadrukt dat de ondernemers zelf het voortouw hebben genomen bij het opstellen van de visie. Dat zorgt volgens hem voor draagvlak. Ook wijst hij op de voortvarendheid waarmee de ondernemers zich hebben verenigd in het Delta Maritime Cluster en al verschillende acties hebben opgepakt.

De vereniging Delta Maritime Cluster werd in 2025 opgericht en telt inmiddels 29 leden. Het gaat om ondernemers en organisaties die betrokken zijn bij de haven van Stellendam. Programmamanager Karin Struijk begeleidt de uitvoering van de visie. Ze was ook betrokken bij het opstellen ervan en heeft naar eigen zeggen jarenlange ervaring in de maritieme sector. Ze omschrijft zichzelf als 'geboren op een binnenvaartschip'.

De visie richt zich op verschillende speerpunten, waaronder bereikbaarheid, innovatie, samenwerking en onderwijs. Bij bereikbaarheid gaat het bijvoorbeeld om de toegang via de vaargeul Slijkgat. Op het gebied van onderwijs wil het cluster meer vakmensen aantrekken en de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen versterken.

Beveiliging en Defensie

Tijdens de presentatie kwam ook de beveiliging van het havengebied aan bod. Volgens Struijk lijkt het op dit moment nog rustig te zijn op het gebied van criminele ondermijning. Toch waarschuwde ze dat dit kan veranderen. "Als in Rotterdam de deur op slot gaat, zoekt men andere ingangen", zei ze. Er zou subsidie beschikbaar zijn voor beveiligingsmaatregelen. Zo zijn er plannen voor hekken, slagbomen en camera's bij de buitenhaven.

Een vergaande samenwerking met Defensie lijkt voorlopig niet aan de orde. Naar aanleiding van vragen van Aad de Kool (VVD) werd duidelijk dat voor een andere locatie is gekozen. De mogelijkheden om de uitvalswegen te beveiligen speelden daarbij een rol. Volgens Van Putten hebben verschillende ondernemers in het gebied wel relaties met Defensie. Zo houdt Damen Maaskant zich bezig met fregatbouw. Daarnaast wordt op andere manieren gezocht naar verdere samenwerking.