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Omroep Archipel
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Bijzondere Fixi-meldingen van de maand oktober

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Fixi

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Grofvuil op de stoep
In Melissant is een inwoner het zat dat er al bijna een week allerlei grofvuil in een voortuin en de stoep ligt. De melder heeft het over kapotte meubels en een fiets. “De stoep is belemmerd en op deze manier kunnen wij niet fatsoenlijk daar lopen, laat staan met een rollator of rolstoel.” De melding is van 15 oktober 2026. Of de spullen inmiddels zijn opgeruimd, staat er niet bij.

Voorrangsbord in de tuin
In Den Bommel heeft een voorbijganger een verkeersbord op een bijzondere plek zien staan. Het voorrangsbord staat namelijk in de tuin van een woning op de hoek Kruising Beneden Oostdijk en Schaapsweg. Echt nieuws is het niet, want een foto uit 2024 van Google Maps laat zien dat het bord toen ook al op die locatie stond, maar de melder wil wel graag weten waarom het zo is.

Mysterieus zoemend geluid
Op het Rubensplein in Middelharnis hebben bewoners last van een irritant, zoemend geluid in de ochtend, vooral als het koud is. “Elke ochtend tussen 5 en 7 uur waar we allemaal wakker door worden. Geluid duurt altijd 20 minuten. Waarschijnlijk opstarten van een apparaat in de ochtend o.i.d.”,  is het vermoeden op 11 oktober 2026. Twee weken later laat de melder weten de bron nog steeds niet te hebben gevonden. “Het is alleen aan de achterkant van ons huis te horen, voorkant niet. Buren horen het wel, maar minder goed. Is in het pad achter goed te horen, op de parkeerplaats en het volgende paadje ook. Hoe kouder het is hoe harder het zoemende geluid is.” Bovendien is ook het tijdstip elke ochtend anders. Zo is het de ene dag 05:50 uur, dan weer 06:40 uur en de laatste keer om 07:10 uur. Een opheldering wordt vanuit de gemeente nog niet bij de melding gegeven.

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