Bijzondere Fixi-meldingen van de maand oktober

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Grofvuil op de stoep

In Melissant is een inwoner het zat dat er al bijna een week allerlei grofvuil in een voortuin en de stoep ligt. De melder heeft het over kapotte meubels en een fiets. “De stoep is belemmerd en op deze manier kunnen wij niet fatsoenlijk daar lopen, laat staan met een rollator of rolstoel.” De melding is van 15 oktober 2026. Of de spullen inmiddels zijn opgeruimd, staat er niet bij.

Voorrangsbord in de tuin

In Den Bommel heeft een voorbijganger een verkeersbord op een bijzondere plek zien staan. Het voorrangsbord staat namelijk in de tuin van een woning op de hoek Kruising Beneden Oostdijk en Schaapsweg. Echt nieuws is het niet, want een foto uit 2024 van Google Maps laat zien dat het bord toen ook al op die locatie stond, maar de melder wil wel graag weten waarom het zo is.