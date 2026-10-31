Gemeente heeft nog geen concreet doel voor meer groen in de buurt

De gemeente Goeree-Overflakkee wil in 2027 bekijken hoe bestaande straten en wijken groener en koeler kunnen worden. Aanleiding zijn schriftelijke vragen van de SGP-fractie, die op 29 september 2026 vroeg welke doelen de gemeente heeft voor meer groen en het verminderen van hittestress.

De gemeente wil vergroening vooral meenemen bij herinrichtingen en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij kunnen bomen en ander groen worden toegevoegd en tegels en andere verharding worden weggehaald. Volgens het college komen er door deze werkzaamheden jaarlijks netto ongeveer 250 bomen bij. Ook in 2025 zijn volgens de gemeente circa 250 bomen geplant.

Het college stelt in de beantwoording van de vragen dat er al beleid en maatregelen zijn, maar dat concrete streefpercentages voor boomkronen en een vaste planning nog ontbreken. Ook wordt onderzocht of een apart vergroeningsplan nodig is.

De gemeente heeft nog geen streefpercentage vastgesteld voor de hoeveelheid grond die door boomkronen wordt bedekt. In de gemeentelijke Omgevingsvisie staat wel het zogenoemde 3-30-300-principe. Dat houdt onder meer in dat 30 procent van een gebied door boomkronen wordt bedekt. De gemeente wil eerst per dorp en wijk bekijken wat haalbaar is. Daarbij spelen onder meer de beschikbare ruimte, parkeerplaatsen, wegen en kabels en leidingen in de grond een rol.

Een recente klimaatstresstest laat zien dat hittestress vooral aandacht vraagt in Ouddorp, Oude-Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk en Dirksland. Ook schaduw op wandel- en fietsroutes en de bereikbaarheid van koele plekken zijn aandachtspunten. De gemeente moet nog bepalen welke locaties voorrang krijgen en welke maatregelen daar nodig zijn.

In 2027 wil de gemeente haar bestaande plannen en maatregelen naast elkaar leggen en bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook wil zij beter volgen hoeveel groen erbij komt en welke resultaten dat oplevert. Daarbij wordt onderzocht of een apart vergroeningsplan nodig is. Een plan dat alleen over bomen gaat, vindt het college te beperkt, omdat ook ander groen, biodiversiteit, schaduw en water een rol spelen.

De gemeente houdt bij de verdere uitwerking rekening met de Europese Natuurherstelverordening. Die bevat regels voor het behoud en de uitbreiding van stedelijk groen en boomkroonbedekking. Tot en met 2030 mag er op nationaal niveau, met de uitzonderingen uit de verordening, geen nettoverlies zijn ten opzichte van 2024. Vanaf 2031 moet de boomkroonbedekking in aangewezen stedelijke gebieden toenemen totdat een bevredigend niveau is bereikt.

Voorlopig wil de gemeente de vergroening uitvoeren met de bestaande budgetten en middelen. Als extra maatregelen nodig blijken, moet daarover apart worden besloten.