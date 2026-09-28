Eigenaren van monumenten kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud

Eigenaren van monumentale panden op Goeree-Overflakkee kunnen dit jaar geld krijgen voor onderhoud en bouwhistorisch onderzoek. De gemeente heeft daarvoor in totaal € 65.900 beschikbaar. De regeling geldt voor gemeentelijke monumenten en voor een deel van de werkzaamheden aan rijksmonumenten.

Per jaar is maximaal € 2.000 subsidie beschikbaar. Eigenaren kunnen ook in één keer maximaal € 4.000 aanvragen voor twee jaar. De gemeente betaalt maximaal de helft van de kosten. Het subsidiebedrag kan daardoor lager uitvallen.

De regeling geldt voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen er ook materialen mee betalen als zij het onderhoud zelf uitvoeren. Daarnaast kan de subsidie worden gebruikt voor bouwhistorisch onderzoek. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen de subsidie voor zo'n onderzoek eveneens aanvragen. Voor onderhoud aan een rijksmonument kunnen zij terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.