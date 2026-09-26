De politie stuitte op het ongeval toen het net gebeurd was en schakelde de ambulance in. Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden van beide voertuigen nagekeken. Eén persoon is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.
Ongeval tussen twee auto’s op kruising N215
Zaterdagmiddag 26 september 2026 heeft er rond 17:00 uur een ongeval plaatsgevonden op de kruising van de N215/Staverseweg met de Dorpsweg bij Sommelsdijk. Twee auto's kwamen daar met elkaar in botsing.
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