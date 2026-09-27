Vrachtwagenchauffeur baalt van 'gevoelige' hoogtemelders in tunnels

Door de vele afsluitingen van bruggen in onze regio wijken vrachtwagens steeds vaker uit naar routes met tunnels. Een toenemend aantal hoogtemeldingen zorgt echter voor flinke vertragingen op de weg. Sensoren denken dat vrachtwagens te hoog zijn, waardoor een tunnel tijdelijk sluit. Tot frustratie van de chauffeurs.

Is een vrachtwagen hoger dan 4 meter, dan gaan de verkeerslichten op rood en sluiten de slagbomen. De te hoge vrachtwagen moet eerst uit de rij worden gehaald, voordat de tunnel weer open kan.

De zogenoemde hoogtemeetsystemen laten een alarm afgaan wanneer er een te hoog voertuig door de tunnel rijdt. Daardoor sluit een tunnel dus tijdelijk. Het systeem moet ervoor zorgen dat te hoge vrachtwagens niet door de tunnel rijden en schade veroorzaken.

Honderden keren per jaar problemen

Eén van de tunnels waarbij de hoogtedetectie regelmatig alarm slaat, is de Heinenoordtunnel, merkt Wilco van Herk met zijn transportbedrijf. Sinds 2025 is zo'n systeem actief in de doorgang. Iedere dag moeten Wilco's vrachtwagens door de tunnel vanaf de Hoeksche Waard naar Rotterdam.

Dat gaat lang niet altijd zonder problemen. Vorig jaar moest de Heinenoordtunnel 478 keer tijdelijk sluiten vanwege een hoogtemelding, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Veel te vaak, als je het Wilco vraagt. De vrachtwagens van zijn transportbedrijf komen regelmatig later bij de klant aan, vanwege een dichte tunnel.

"Heel vaak klopt de aankomsttijd niet, omdat we voor de Heinenoordtunnel stilstaan. Als je vooraan in de file staat ben je zo'n twintig minuten kwijt, maar als je achteraan staat kan dat zomaar oplopen tot een half uur tot driekwartier."

Te strak ingesteld

Sommige vrachtwagens zijn daadwerkelijk te hoog, erkent Wilco. Maar bij sommige vrachtwagens ziet hij ook duidelijk dat het systeem te snel afgaat. "Bij opleggers met een zeil, een hoge lading of beladen met losse producten zie je dat het systeem veel te snel afgaat. Het zeil is eigenlijk niet te hoog, maar het waait dan een beetje op. De hoogteregeling staat gewoon te strak ingesteld."

De meeste hoogtemeldingen in de regio vonden het afgelopen jaar plaats bij de Noordtunnel. Daar was het in 2025 maar liefst 1489 keer raak. Alleen al in augustus dit jaar moest de tunnel 179 keer dicht. Op plek twee staat de Drechttunnel. In augustus dit jaar stond de teller daar op 165. Ter vergelijking: vorig jaar was dat voor dezelfde maand nog 117 keer.

Forse toename afgelopen jaar

Voor de toename bij deze twee tunnels geeft Rijkswaterstaat vooral de werkzaamheden in de regio de schuld. "We zien sinds de afsluiting van de Papendrechtsebrug een toename van het aantal hoogtemeldingen vergeleken met vorig jaar. Dat was ook de verwachting, omdat er meer vrachtverkeer dat normaal de N3 gebruikt over de A15 en A16 rijdt (vooral Noordtunnel en Drechttunnel)."