Bewoners Oude-Tonge willen oplossing voor lawaaierig parkeerdek

Bewoners van het Dabbehof in Oude-Tonge ervaren al ongeveer twee jaar geluidsoverlast en trillingen van het parkeerdek bij het winkelcentrum. Ook maken zij zich zorgen over de staat van het dek en mogelijke schade aan hun woningen. Dat schrijven zij in een brief die ze op 12 september 2026 aan de redactie stuurden.

De tegels op het parkeerdek zouden veel geluid maken wanneer auto's en winkelwagens eroverheen rijden. De trillingen zijn volgens de bewoners in de woningen voelbaar. Ook liggen sommige tegels volgens hen scheef of zijn ze verzakt. De bewoners vermoeden dat de problemen steeds erger worden. Of de scheuren in hun woningen door het parkeerdek zijn ontstaan, is niet vastgesteld.

Ongeveer vijf weken voordat ze de redactie schreven, hebben de bewoners opnieuw contact gezocht met de gemeente, de beheerder en Oost West Wonen. Ze vroegen om onderzoek naar de geluidsoverlast en trillingen en om maatregelen. Volgens de bewoners hadden ze daar op dat moment nog geen inhoudelijke reactie op gekregen.

Technisch onderzoek

De gemeente zegt in een reactie aan de redactie dat de klachten bekend zijn en dat er contact is met de eigenaar van het parkeerdek. Die heeft in 2024 opdracht gegeven voor technisch onderzoek. Het onderzoek is op 5 december 2025 uitgevoerd. Volgens de gemeente verkeert het parkeerdek in een redelijke tot plaatselijk matige staat. Uit het onderzoek blijkt volgens de gemeente niet dat het dek op korte termijn het einde van zijn levensduur bereikt. Wel zijn onderhoudswerkzaamheden nodig.

De onderdelen waarop de tegels rusten, zijn volgens de gemeente aanzienlijk versleten. De oorspronkelijke constructie en tegels zijn volgens de gemeente niet meer verkrijgbaar. Daarom worden verschillende mogelijkheden voor herstel onderzocht. Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) is onder meer gesproken over het vervangen van het huidige systeem en over een andere vorm van bestrating. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, is nog niet bekend.

Het parkeerdek valt onder de VvE en heeft daardoor meerdere eigenaren. De supermarkteigenaar heeft het grootste eigendomsdeel. Zowel de gemeente als Oost West Wonen verwijzen voor het onderhoud en de technische staat naar de eigenaar.

Oost West Wonen is eigenaar van een deel van de woningen in het complex, maar zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het parkeerdek. De woningcorporatie zegt wel de belangen van haar huurders te behartigen en meldingen over mogelijke schade aan de woningen te beoordelen.

Toegangshek

Ook het toegangshek van het parkeerdek werkt volgens de bewoners al ongeveer twee jaar niet. Het dek kan daardoor volgens hen niet worden afgesloten op de tijden die op het bord bij de ingang staan. De gemeente zegt dat het hek onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder valt.