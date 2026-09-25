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De Bulk in Middelharnis verwerkt miljoenste statiegeldverpakking

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: RAD

Bij De Bulk op het terrein van de RAD in Middelharnis is op vrijdag 18 september 2026 de miljoenste statiegeldverpakking van dit jaar ingeleverd. Het gaat om plastic flessen en blikjes. Wethouder Hans Veentjer was daarbij aanwezig namens de gemeente. De Bulk is een inzamelmachine van Statiegeld Nederland waar meerdere verpakkingen tegelijk kunnen worden ingeleverd.

Inwoners, verenigingen en andere organisaties kunnen bij De Bulk grotere hoeveelheden statiegeldverpakkingen inleveren. De flessen en blikjes hoeven niet afzonderlijk in de machine te worden gedaan. Het statiegeld kan worden uitbetaald via Tikkie of worden geschonken aan een lokaal goed doel.

De locatie in Middelharnis is de eerste van de twee RAD-locaties waar in 2026 één miljoen verpakkingen zijn ingeleverd. De andere locatie staat in de Hoeksche Waard.

Volgens de RAD worden de ingeleverde plastic flessen en blikjes gebruikt voor recycling. Daardoor kunnen de materialen opnieuw worden verwerkt.

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