Energie wordt nog duurder: Stedin wil tarieven met 22 procent verhogen

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Huishoudens met een aansluiting bij Stedin gaan volgend jaar naar verwachting ongeveer 13,60 euro per maand meer betalen voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet. De jaarlijkse kosten komen daarmee uit op 914,47 euro, inclusief btw. Dat is een stijging van ongeveer 22 procent ten opzichte van 2026.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de tariefvoorstellen woensdag gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief. De toezichthouder neemt eind november een besluit over de tarieven van Stedin voor 2027. Klanten betalen de netbeheerkosten via hun energierekening. Het gaat om kosten voor de aansluiting en het vervoer van stroom en gas. Meer kabels en transformatorstations

Volgens Stedin is de verhoging nodig omdat het bedrijf veel geld investeert in het uitbreiden en versterken van het stroomnet. Jaarlijks gaat daar ruim 1 miljard euro naartoe, onder meer voor nieuwe kabels, transformatorstations en digitale systemen.

Die uitbreiding is volgens de netbeheerder nodig om nieuwe woningen aan te sluiten en bedrijven ruimte te geven om te groeien en te verduurzamen. Ook moet het energienet betrouwbaar blijven. Kosten later doorberekend

Naast de investeringen speelt een verandering in de wetgeving een rol. De kosten voor het stroomnet zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Een deel daarvan konden netbeheerders nog niet of pas later doorberekenen aan klanten. Volgens Stedin sluiten de voorgestelde tarieven beter aan bij de werkelijke kosten. Stedin erkent dat de verhoging direct voelbaar is voor huishoudens en bedrijven en boven op andere kosten komt. Toch zijn de investeringen volgens het bedrijf noodzakelijk.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.