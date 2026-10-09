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Juttertje & Co is de nieuwe naam van winkel op Hernesseroord

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Zuidwester

De winkel van zorgorganisatie Zuidwester op het terrein Hernesseroord in Middelharnis heet sinds woensdag 7 oktober Juttertje & Co. Wethouder Ward Meijroos opende de winkel die dag. In de winkel worden producten verkocht die cliënten maken bij vier dagbestedingslocaties van Zuidwester.

De winkel heeft een nieuw interieur met andere kleuren en behang. Ook werken de dagbestedingslocaties Kunstwereld, Drukwerk, Atelier en Maatwerk samen aan het aanbod. Cliënten maken onder meer houten voorwerpen, kunstwerken, mozaïeken en handwerk. Ook doen zij drukwerk- en postwerkzaamheden. Het aanbod in de winkel verandert met de seizoenen en thema’s.

De naam Juttertje & Co is gekozen uit inzendingen voor een prijsvraag die in september werd gehouden. Cliënten, medewerkers en andere betrokkenen konden een naam bedenken die past bij het zee- en waterthema van Hernesseroord. Een jury van twee cliënten en twee medewerkers koos de winnende naam.

De bedenkster, Marian, kreeg tijdens de opening een mand met zelfgemaakte kunstwerken en producten uit de winkel.

Juttertje & Co staat aan de Westerschelde 16A in Middelharnis. De winkel is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:30 uur.

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