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Burgemeester ontbijt met leerlingen uit Nieuwe-Tonge

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

23 leerlingen van OBS De Pannebakker uit Nieuwe-Tonge hebben donderdag 8 oktober 2026 ontbeten met burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Het ‘Burgemeestersontbijt’ vond plaats in het gemeentehuis in Middelharnis.

Tijdens het ontbijt werd met de kinderen gesproken over het belang van ontbijten. Zo kwam aan de orde of ze dit iedere dag doen en wat ze dan het liefst eten. Ook konden de leerlingen vragen stellen aan de burgemeester. Zo wilden ze weten waar de burgemeester woont en wat ze zou willen worden als ze geen burgemeester was.

De bakker vertelde daarnaast wat er zoal in brood zit. Het brood dat tijdens het ontbijt werd gegeten, was een Flakkees product. Het graan ervoor was op Goeree-Overflakkee geteeld en vervolgens in een Ouddorpse molen tot meel gemalen. Ook hadden de kinderen interesse in de meegenomen spelt-eierkoeken. De spelt daarvoor groeit namelijk in hun eigen dorp Nieuwe-Tonge.

Het Burgemeestersontbijt is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt. Van 6 tot en met 9 oktober gaan 277 burgemeesters in Nederland aan tafel met bakkers, boeren en basisscholen. Met het initiatief willen zij kinderen leren en laten ervaren wat een gezond ontbijt is.

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