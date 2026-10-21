Gedicht scholier te lezen op spandoek bij gemeentehuis Middelharnis

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Sinds donderdag 15 oktober 2026 is het gedicht Schoolbel van Lucas Grootenboer, leerling van CSG Prins Maurits, te lezen op een spandoek bij het gemeentehuis in Middelharnis. Wethouder Ward Meijroos koos het gedicht uit drie inzendingen van middelbare scholieren. Het werk maakt deel uit van Bladerboek 7 – Schooltijd, een bundel van dichterscollectief De Reizende Dichters die op 3 oktober werd gepresenteerd.

In Schoolbel beschrijft Lucas hoe school meer is dan lessen, huiswerk en cijfers. Hij schrijft ook over vriendschappen, herinneringen en de onzekerheid over de toekomst. De schooltijd komt in het gedicht naar voren als een periode waarin jongeren niet alleen kennis opdoen, maar ook leren omgaan met zichzelf en anderen. De bundel bevat ook gedichten van vier andere leerlingen van CSG Prins Maurits: Sara Meijer, Sara van Papeveld, Daphne Geurtsen en Nova Chen. Tijdens de presentatie op 3 oktober lazen zij hun eigen werk voor.

De Reizende Dichters is een dichterscollectief op Goeree-Overflakkee. De groep brengt gedichten onder de aandacht door deze onder meer op openbare plekken te tonen. Het gedicht van Lucas is te lezen op het spandoek bij het gemeentehuis in Middelharnis. Schoolbel

De schoolbel huilt door de gang,

alsof hij weet dat ik nog slaap.

Mijn tas hangt zwaar van boeken

en van dingen die ik niet durf te vragen. In lokaal 23 leer ik sommen,

maar vooral leer ik wachten.

Op pauze.

Op drie uur.

Op later. De docent praat over de toekomst,

maar mijn hoofd zit in gisteren,

waar ik lachte om niks

en straf kreeg voor praten. Op het plein groeien vriendschappen

tussen stoeptegels en fietsenrekken.

Sommige blijven.

Sommige verdwijnen met het diploma. Schooltijd is niet alleen les,

het is oefenen in mens-zijn

met te veel huiswerk

en net genoeg dromen.

Lucas Grootenboer, vwo 3, CSG Prins Maurits