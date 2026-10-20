Staking streekvervoer gaat niet door

De aangekondigde staking in het streekvervoer van donderdag 22 oktober 2026 gaat niet door. Vakbonden en werkgevers gaan opnieuw met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor de ongeveer 13.500 werknemers. De vakbonden schorten hun acties voor twee weken op. Als de onderhandelingen onvoldoende opleveren, dreigt op 7 november een nieuwe staking.

"We kiezen op dit moment voor een bestand. We zijn er nog lang niet uit, maar we zien wel aanknopingspunten om stappen te zetten", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag.

Liever geen staking

Volgens hem willen de werknemers zelf ook liever geen stakingen. "Onze leden willen liever ook gewoon passagiers vervoeren en niet staken. We hopen eruit te komen, daarom zetten we de acties voor nu twee weken on hold."

Nog geen akkoord

De vorige cao liep eind juni af. FNV wil voorkomen dat werknemers erop achteruitgaan in hun arbeidsvoorwaarden. Ook moeten er volgens de vakbond betere afspraken komen over werktijden, roosters en voldoende rust na het werk. De komende twee weken moeten de gesprekken met werkgevers duidelijk maken of een akkoord mogelijk is. De vakbond benadrukt dat het opschorten van de acties niet betekent dat de eisen van tafel zijn.

Nieuwe staking op 7 november mogelijk

Als werkgevers onvoldoende tegemoetkomen aan de eisen van de werknemers, volgt volgens FNV op zaterdag 7 november een nieuwe actie. "Het is duidelijk dat de actiebereidheid onder onze leden en ook die van het CNV hoog is. Als het moet dan zullen we niet aarzelen om opnieuw te staken", waarschuwt Van der Gaag. Volgens de vakbondsbestuurder ligt de bal nu bij de werkgevers. "Wij willen zowel voor de werknemers als de reizigers een goede oplossing."