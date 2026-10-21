Vernieuwing Haringvlietbrug krijgt prioriteit bij het kabinet

Het kabinet trekt 18 miljard euro uit voor het onderhoud en de vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. De vernieuwing van de Haringvlietbrug is een van de projecten die hierbij prioriteit krijgt. Dat bleek tijdens de bekendmaking van de prioriteitenlijst op vrijdag 16 oktober 2026 door minister Vincent Karremans (Infrastructuur & Waterstaat).

Er is te weinig budget om alle versleten bruggen, viaducten en spoorlijnen te onderhouden of te vernieuwen. Daarom zijn alle projecten van Rijkswaterstaat en ProRail opnieuw bekeken met een prioriteitenlijst als gevolg. Verschillende projecten in Zuid-Holland gaan niet meer door. Zo ligt de aanpak van de A15 tussen Sliedrecht en Gorinchem voorlopig stil en is er ook geen geld voor de uitbreiding van Randstadrail. De minister vindt de Haringvlietbrug een belangrijke verkeersader. Ook wethouder Hans Veentjer noemt een goede verbinding met de regio voor Goeree-Overflakkee onmisbaar. “Veel van onze inwoners reizen over de Haringvlietbrug voor hun werk, opleiding of andere afspraken. Ook voor onze ondernemers is een goede bereikbaarheid van groot economisch belang. Een betrouwbare verbinding is nodig om bedrijven bereikbaar te houden en het vervoer van goederen mogelijk te maken.”

Hij vindt het daarom positief dat het kabinet werk maakt van de vernieuwing van de brug. Ook voegt hij toe: “We vinden het belangrijk dat de gevolgen van de werkzaamheden voor onze inwoners, ondernemers en de regionale economie vanaf het begin worden meegenomen in de plannen.” Door het toenemende en zwaardere verkeer is de brug aan vernieuwing toe. In 2023 is het beweegbare deel van de brug al gerenoveerd. Daarbij zijn de klep en de technische systemen vernieuwd. Rijkswaterstaat bereidt nu de vernieuwing van het vaste deel van de brug voor. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2031 of 2032.