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Websites van gemeenten offline vanwege beveiligingsrisico’s

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Meerdere grote websites zijn woensdag 21 oktober 2026 offline gehaald na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP. Ook de website van de gemeente Goeree-Overflakkee en NotuBiz, het platform dat gemeente gebruikt voor officiële stukken en informatie over vergaderingen, zijn onbereikbaar.

In Nederland maken ruim honderd overheden gebruik van NotuBiz, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen. Notubiz heeft de aangesloten gemeenten en andere overheden geïnformeerd en houdt hen op de hoogte van vervolgstappen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor twee kritieke beveiligingslekken in PHP. Door deze kwetsbaarheden kunnen kwaadwillenden mogelijk op afstand code uitvoeren op een server en zo de controle over een systeem krijgen.

Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het stelen van gegevens, het aanpassen van websites of het blokkeren van inlogsystemen. De kwetsbaarheden kunnen grote gevolgen hebben, omdat PHP wereldwijd op grote schaal wordt gebruikt

Websites offline
Meerdere organisaties hebben uit voorzorg hun websites of systemen uitgeschakeld. Het gaat onder meer om de website van de Tweede Kamer en die van het NCSC zelf. Ook verschillende systemen in het hoger onderwijs zijn tijdelijk offline gehaald.

Volgens het NCSC waren woensdagochtend nog geen actieve pogingen tot misbruik van de kwetsbaarheden bij de dienst bekend. Cloudflare, een bedrijf dat websites tegen cyberaanvallen beschermt, meldde wel de eerste aanvalspogingen te zien.

PHP heeft laten weten om 16:00 uur met een veiligheidsupdate te komen.

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