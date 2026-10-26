Kinderen ontdekken de OERRR Wilde Buitendag in Stellendam

Kinderen trokken woensdag 21 oktober 2026 door het Scheelhoekbos in Stellendam tijdens de OERRR Wilde Buitendag van Natuurmonumenten. Ze bouwden hutten, zochten dierensporen en leerden over vuur maken in de natuur.

De activiteit maakte deel uit van OERRR, het natuurprogramma van Natuurmonumenten voor kinderen. Volgens de organisatie is het doel om kinderen spelenderwijs dichter bij de natuur te brengen. Daarbij draait het niet alleen om kijken, maar vooral om zelf doen en ervaren.

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In kleine groepen gingen de deelnemers het bos in voor verschillende opdrachten. Ze leerden hoe je veilig met takken en bladeren werkt en hoe dieren zich in het gebied kunnen verplaatsen. Ook kregen ze uitleg over sporen die wijzen op de aanwezigheid van vogels of kleine zoogdieren.

Natuurmonumenten organiseert vaker buitenactiviteiten voor kinderen in de regio. Daarmee wil de organisatie laten zien hoe belangrijk natuurbeleving is voor jonge bezoekers. Het Scheelhoekbos is een van de plekken waar kinderen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met het landschap rond Goeree-Overflakkee.