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Wees alert op inbraken en babbeltrucs op Goeree-Overflakkee

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: S_Salow

Naar aanleiding van recente meldingen over woninginbraken en babbeltrucs op Goeree-Overflakkee worden inwoners opgeroepen extra alert te zijn. Via verschillende buurtapps worden berichten gedeeld over verdachte situaties, waaronder een recente woninginbraak in Dirksland.

De meldingen zijn een belangrijke herinnering om deuren en ramen goed af te sluiten en voorzichtig te zijn met onbekenden aan de deur. Bij babbeltrucs proberen oplichters met een smoes het vertrouwen van bewoners te winnen om vervolgens geld of waardevolle spullen te stelen.

Ouderen
Denk ook aan de ouderen in uw omgeving. Informeer familieleden, buren en kennissen over de risico’s van babbeltrucs en adviseer hen om onbekenden niet zomaar binnen te laten.

Ook sociale controle is belangrijk. Let op verdachte situaties in uw straat en kijk naar elkaar om.

Ziet u iets verdachts of is er sprake van direct gevaar? Bel bij spoed 112. Voor meldingen zonder spoed is de politie bereikbaar via 0900-8844.

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