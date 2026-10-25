Wees alert op inbraken en babbeltrucs op Goeree-Overflakkee

Naar aanleiding van recente meldingen over woninginbraken en babbeltrucs op Goeree-Overflakkee worden inwoners opgeroepen extra alert te zijn. Via verschillende buurtapps worden berichten gedeeld over verdachte situaties, waaronder een recente woninginbraak in Dirksland.

De meldingen zijn een belangrijke herinnering om deuren en ramen goed af te sluiten en voorzichtig te zijn met onbekenden aan de deur. Bij babbeltrucs proberen oplichters met een smoes het vertrouwen van bewoners te winnen om vervolgens geld of waardevolle spullen te stelen.

Ouderen

Denk ook aan de ouderen in uw omgeving. Informeer familieleden, buren en kennissen over de risico’s van babbeltrucs en adviseer hen om onbekenden niet zomaar binnen te laten.