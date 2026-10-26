KNRM waarschuwt kitesurfers na grote zoekactie: 'Overweeg een PLB'

Een melding over een kitesurfer in problemen zondag 25 oktober 2026 leidde tot een uitgebreide zoekactie van de KNRM en een kustwachthelikopter. De kiter werd uiteindelijk veilig op het strand aangetroffen. Hij had op eigen kracht de kant bereikt. De KNRM Ouddorp grijpt de actie aan om kitesurfers te wijzen op het belang van een zogenoemde PLB (Personal Locator Beacon).

De melding veranderde tijdens de zoekactie meerdere keren. Aanvankelijk zou één kitesurfer in problemen zijn, vervolgens ging het om een groep van drie personen en later opnieuw om één kiter. Samen met KNRM Stellendam en een helikopter van de Kustwacht werd het gebied doorzocht. Uiteindelijk bleek de kitesurfer op het strand te zijn aangekomen. Hoewel de afloop goed was, benadrukt de KNRM dat de inzet omvangrijk was.

Veiligheid

De KNRM geeft aan dat zij mensen in nood altijd te hulp schiet. Tegelijkertijd brengen dit soort acties kosten en risico’s met zich mee. Ook de vrijwillige redders lopen gevaar wanneer zij onder moeilijke omstandigheden het water op gaan.