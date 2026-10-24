Klok een uur achteruit, oppassen voor overstekend wild

Foto: Rijnmond

De wintertijd gaat weer in. Voor veel mensen betekent dit een uurtje extra slapen en 's ochtends eerder licht, maar voor wilde dieren in onze regio brengt het gevaren met zich mee. Dit is hoe je er als automobilist rekening mee kan houden.

De wintertijd begint elk jaar op de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 wordt de klok om 03:00 uur een uur teruggezet naar de standaardtijd. Daardoor is het 's ochtends een uur eerder licht, maar 's avonds juist sneller donker. Dieren hebben tijd nodig om zich aan te passen aan het plotseling veranderde ritme van de mens. Na het ingaan van de wintertijd ziet de provincie Zuid-Holland een stijging in het aantal aanrijdingen met wilde dieren. Daarom start de provincie net zoals vorig jaar de campagne 'Overstekend wild' om automobilisten hiervan bewust te maken.

Veel wilde dieren

Onze provincie telt veel wilde dieren, zoals bevers, damherten en reeën. De populatie reeën in Zuid-Holland is flink gegroeid: van ruim 2 duizend in 2019 naar ruim 3 duizend in 2025. Vorig jaar werden er 229 aanrijdingen met reeën gemeld, al ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger omdat niet elk incident wordt gemeld. Ook Arie Andeweg van Wildbeheer Alblasserwaard ziet het aantal aanrijdingen toenemen in deze periode, zo vertelde hij eerder al aan Rijnmond. "Het gebeurt vaak in de schemer of in het donker. Vooral ook op het moment dat de klok wordt verzet, in het voorjaar en najaar.” Soms is een aanrijding niet te voorkomen, zeker bij wegen die langs kleine bossen lopen, weet Andeweg. "De dieren staan zo op de weg. Je ziet ze niet altijd en soms schrikt een ree ergens van en is het zo gebeurd." Bel de politie

Mocht je toch een dier aanrijden, bel dan niet de dierenambulance, maar het niet-spoednummer van de politie 0900-8844. Volgens Andeweg is het belangrijk om eerst zelf een veilige plek langs de weg te vinden, en daarna direct de politie te bellen. "Via de meldkamer van de politie wordt dan een lokale jager ingeschakeld. En mocht een dier nog leven, maar geen levenswaardig vervolg meer hebben, is de jager er om het dier te euthanaseren", legt Andeweg uit. Tips van de provincie Zuid-Holland

Verminder de snelheid als je een bord ziet met 'pas op overstekend wild'.

Bij 60 km per uur heeft een dier nog de kans een auto te ontwijken.

Wees waakzaam, vooral in de schemering na zonsondergang.

Zie je een ree op de weg staan, dim dan kort de koplampen en ga toeteren.

Ga zelf het dier niet ontwijken als het plotseling voor je auto springt.

Rem pas als je weet dat er geen auto achter je zit.

Geef het dier de ruimte om rustig over te steken. Waarom verzetten we de klok?

Voor het ontstaan van de zomer- en wintertijd moeten we meer dan honderd jaar terug. De maatregel werd in 1916, middenin de Eerste Wereldoorlog, voor het eerst ingevoerd door Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. De 'normale' tijd (wintertijd) werd een uurtje verschoven (zomertijd). Het doel was om brandstof te besparen door zo goed mogelijk gebruik te maken van daglicht. Na de oliecrisis van 1973 keerde de maatregel in veel landen terug om energie te besparen. Sinds 1977 kent Nederland weer structureel twee verschillende tijden.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.