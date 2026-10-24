Nieuwe schaakclub in Goedereede wil mensen weer aan het denken zetten

In de zomer van 2026 is schaakclub De Toren van Goeree opgericht en op maandag 5 oktober 2026 vond de eerste schaakavond plaats. Zowel beginnende als gevorderde schakers zijn iedere maandag welkom in Dorpshuis Oostdam in Goedereede. Voorzitter en schaakdocent Jaap Santifort wil vooral hobbyschakers aantrekken die zich verder willen ontwikkelen in de schaaksport.

Het eerste uur van de avond wordt schaakles gegeven en staat volledig in het teken van leren en verbeteren. “Het leeft weer. Dat komt voornamelijk door een aantal series op Netflix en een aantal schandalen in de schaakwereld, zoals de man die vals speelde. Het spelletje is op internet superpopulair. De website Chess.com heeft 230 miljoen leden,” vertelt Santifort. Een bekende, populaire televisieserie is The Queen's Gambit over Beth Harmon: een briljant schaakweeskind in het Amerika van de jaren zestig.

De video komt van YouTube. Om die af te spelen moet je browser contact maken met Google, en daar heb je geen toestemming voor gegeven. Geef je die alsnog, dan staat de speler hier meteen.

Dat zette Santifort aan het denken en bracht hem op het idee om een schaakclub in zijn regio op te richten. “Ik ben wat mensen gaan benaderen die vroeger ook schaakten en die hadden ook wel interesse. Zo kregen we een bestuur,” aldus de oud-kampioen van zijn vorige club in Ouddorp.

Inmiddels heeft de club in korte tijd al meer dan dertig leden. Fabianne de Waal woont om de hoek van Dorpshuis Oostdam en heeft zich ook als lid aangemeld. “Ik dacht bij mezelf: het wordt tijd. Ik wilde al jaren lid worden van een schaakclub, maar het is er nu toch van gekomen. Ook de series op Netflix hebben daarbij geholpen,” vertelt De Waal. Hans Bezuijen, lid van het eerste uur, vertelt dat hij vijftig jaar geleden ook al eens lid was van een schaakclub. “Ik moest daar toen mee stoppen omdat ik naar een school met internaat ging. Dus ik dacht: waarom niet?”

Pokerface

Inmiddels heeft de club ook een jeugdafdeling met zes kinderen jonger dan tien jaar. De meesten beoefenen de schaaksport al minstens een jaar. Voorzitter Santifort begon zelf met schaken toen hij ongeveer tien jaar oud was. “Mijn vader was destijds ook lid van een schaakclub, zelfs erelid. Van mijn vader heb ik schaken geleerd.”