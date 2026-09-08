Modder zorgt voor problemen met fonteinen in Nieuwe-Tonge

Inwoners van Nieuwe-Tonge hebben ze waarschijnlijk al gemist. De twee fonteinen in de kerkgracht aan de Kerkring schitteren door afwezigheid. Normaal worden ze tussen november en maart uitgezet vanwege de kou. Dorpsraad Nieuwe-Tonge meldt in juli 2026 op hun website dat ze dit jaar niet zijn aangezet, omdat er weer problemen waren.

Ze vertelt dat de eerste fontein een cadeau was van de vertrekkende huisarts in oktober 2021. “Daarna heeft de Dorpsraad een tweede fontein aangeschaft.” Elk november halen gemeentemedewerkers de fonteinen uit het water, omdat de vijverpompen niet vorstbestendig zijn. Ze overwinteren dan op de gemeentewerf in Oude-Tonge voor ze in het voorjaar weer het water ingaan.

“Het klopt inderdaad dat de fonteinen nu niet vrolijk spuiten”, bevestigt Jolanda van der Haven van Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei. “Er is nu simpelweg te weinig water in de kerkgracht. De kerkgracht wordt uitgebaggerd en tot die tijd blijven de fonteinen binnen.”

Rekening van € 900,-

“Eigenlijk hebben onze fonteinen maar één jaar goed gedraaid. In de loop van het tweede jaar is de fontein bij het Korteweegje ermee gestopt”, geeft de dorpsraad aan. De pomp was vol met modder gezogen en doorgebrand. “De pomp is naar de fabriek terug geweest, maar van garantie kon geen sprake zijn, omdat het vollopen met blubber de oorzaak was.” De rekening van zo’n € 900,- was dus voor de eigenaar. Er werd een nieuwe pomp besteld.

Naast de pomp is er zo’n € 10.000 geïnvesteerd in allerlei materialen, zoals sproeikoppen, verlichting en een tijdklok. “We hoopten met de nieuwe pomp weer lang plezier te hebben van de fonteinen”, aldus de dorpsraad.

Maar nadat de fonteinen afgelopen voorjaar weer waren teruggeplaatst, bleek het exemplaar bij de Kerkstraat al snel niet meer te spuiten. Onderzoek wees uit dat het inwendige van de pomp vol modder zat en dat opnieuw een pomp was doorgebrand. “Rijp voor de schroot. Na nog geen vier weken draaien”, is de conclusie.

Blubberlaag

De dorpsraad zegt te hebben geconstateerd dat de kerkgracht momenteel veel te ondiep is om de pompen goed te kunnen laten draaien. “Soms is er zelfs maar 40 centimeter water onder de waterspiegel te zien en dan begint de blubberlaag al. De zuigers liggen in de blubber en zuigen dus alleen modder de pomp in.”

Nadat het probleem bij de gemeente was aangekaart, is er een onderzoek ingesteld. Volgens de dorpsraad bleek sprake te zijn van achterstallig onderhoud op het gebied van baggeren. Ook zou volgens hen de gemeente zijn geschrokken van de staat van de kerkgracht.

De gracht wordt daarom naar eigen zeggen met voorrang aangepakt en komende winter uitgebaggerd. Alle blubber wordt daarbij tot op de harde ondergrond weggehaald. In het voorjaar van 2027 moeten de fonteinen weer goed functioneren. Wel oppert de dorpsraad dat het een goed idee kan zijn om daarna de pompen vaker schoon te maken dan één keer per jaar. Zelf hebben de bestuursleden hier geen mogelijkheid voor. Ze roepen inwoners dus op om te helpen bij het schoonmaken van de pompen half in het draaiseizoen. Hiervoor aanmelden kan via info@dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl.