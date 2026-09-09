Woensdag landelijke staking in het openbaar vervoer

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Op woensdag 9 september 2026 wordt er een landelijke 24-uursstaking in het openbaar vervoer gehouden. Hierdoor kunnen reizigers te maken krijgen met forse rituitval en vertragingen. Transdev is verantwoordelijk voor het busvervoer op Goeree-Overflakkee en zegt ernaar te streven toch zoveel mogelijk bussen te laten rijden.

Vakbonden FNV en CNV hebben medewerkers in het ov opgeroepen om hun werk neer te leggen om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het gaat vooral om het bezuinigen op sociale zekerheid, zoals de WW en de WIA. Volgens Edwin Kuipers, bestuurder FNV Streekvervoer, hebben werknemers door het zware werk in het ov een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet een deel van de geplande bezuinigingen terugdraait. Toch zetten de vakbonden de actie door. Zij vinden dat het kabinet onvoldoende beweegt en eisen dat de complete bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan.

Geen reguliere dienstverlening

Vervoerder Transdev schrijft op de website dat de ov-bedrijven geen partij zijn in het landelijke conflict, maar wel de gevolgen van de actie ondervinden. De reguliere dienstregeling komt hierdoor te vervallen. Het streven is om zoveel mogelijk bussen te laten rijden. Hoeveel en hoe vaak er wordt gereden, hangt af van het aantal medewerkers dat ervoor kiest om te komen werken. Het advies is om te kiezen voor alternatief vervoer als die mogelijkheid er is. Zo roept CSG Prins Maurits ouders op hun kinderen die normaal met de bus komen, nu zoveel mogelijk met de auto te brengen. Wie toch met het openbaar vervoer reist, kan het beste zo kort mogelijk voor vertrek de reisplanner checken. Ook kan de dienstverlening tijdens de dag vervallen en kunnen meer ritten uitvallen of worden aangepast. Transdev zegt de reisinformatie zo actueel mogelijk te houden en duidelijk weer te geven welke bussen rijden.