Nieuwbouw De Hoeksteen kost ruim zes miljoen euro, raad kritisch op uitgaven

De nieuwbouw van CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad stemde donderdag 15 oktober 2026 in met een voorbereidingskrediet van bijna € 500.000, ondanks kritische geluiden over de hoge kosten van het project. De nieuwe school is gepland op de locatie van de ijsbaan.

Kritiek op kosten En juist over die kosten ging het veel, heel veel, tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Een prachtig voorstel dat “goud geld” kost, noemde Ellen van Rossum van het CDA het. Vooral John Damen (VVD) en Petra ’t Hoen (PRO) hadden kritiek op de kosten van het project, waaronder de extra voorzieningen buiten de school. “Er zijn uitgaven die samenhangen met deze locatiekeuze, zonder dat is aangetoond dat ze bijdragen aan beter onderwijs”, vindt Damen. “De vraag is niet of we willen investeren, maar welke investering noodzakelijk is.”

Tijdens de presentatieavond op 24 september werd het plan voor de nieuwe school gepresenteerd. Het gebouw komt binnen de historische redoute bij de ijsbaan te liggen. Een redoute is een klein verdedigingswerk dat in de Franse tijd werd gebruikt. Ook de aardewal moet in ere worden hersteld en voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Bij de ijsbaan is genoeg ruimte om te parkeren. Ook ligt de school dichter bij de gymzaal. Kinderen hoeven daardoor minder ver over straat te lopen. Zowel Dorpsraad Ooltgensplaat als het schoolbestuur heeft een sterke voorkeur voor deze locatie. Het project kost ruim zes miljoen euro. Ongeveer een miljoen euro daarvan is nodig voor de redoute.

Volgens verschillende partijen kost de nieuwe school veel meer dan de richtlijn van de VNG voor schoolgebouwen. Het bedrag ligt 73 procent boven die richtlijn. Karel van Veen plaatste hierbij een kanttekening en noemde de norm “een casco huis”. Volgens hem zit de basis erin, maar kosten voor warmtepompen en ventilatiesystemen komen daar nog bovenop. “Dat is geen luxe, maar de wet”, noemt hij die toevoegingen.

Complimenten waren er van onder meer Peter Kievit van de SGP voor CBS De Hoeksteen. Het schoolbestuur wil de grond van de huidige school gratis aan de gemeente geven. Op die plek kunnen dan nieuwe woningen komen. Volgens Van Veen zijn er op de huidige locatie elf aansluitingen voor kleinverbruik van elektriciteit. Dat kan een voordeel zijn, omdat er op het elektriciteitsnet weinig ruimte beschikbaar is.

De SGP en PRO willen dat de gemeente in de volgende fase beter op de kosten let. “Wat kunnen we bieden aan de laatste school die in het IHP (Integraal Huisvestingsplan) aan de beurt is?”, vraagt ’t Hoen (PRO). Volgens haar moeten raadsleden ook kritisch naar grote uitgaven kijken als inwoners zelf moeten bezuinigen. Ook Mariëlle van den Berg-Mostert (Christen Unie) en Femke Arensman-Fokkema (GAAN) wilden weten hoeveel geld er overblijft voor de andere projecten uit het huisvestingsplan.

Identiteit

Zowel de VVD als PRO vond dat een mogelijke locatie bij ’t Centrum onvoldoende op haalbaarheid was onderzocht. Volgens beide partijen zou de reden daarvoor zijn dat het bestuur van CBS De Hoeksteen niet dicht bij de openbare basisschool De Regenboog zou willen zitten. ’t Hoen waarschuwt dat dit gevolgen kan hebben voor andere dorpen. Ook daar zouden scholen dan kunnen weigeren om samen in één gebouw te komen. Zo noemde ze onder meer Stellendam, met drie scholen, en Melissant, met twee scholen.

Vooral Mariëlle van den Berg-Mostert was het niet met deze uitlatingen eens. Volgens haar was het misschien jaren geleden zo, maar zoekt het nieuwe schoolbestuur meer contact met anderen. “Oude koeien uit de sloot halen is in dit geval niet constructief. Het is zonde als we daar over blijven struikelen”, aldus de fractievoorzitter.

Peter Kievit (SGP) vroeg zich bovendien hardop af of het de taak van scholen is om kinderen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Hij noemt het mooi als het wel lukt, zoals bij de Beroepscampus, maar vindt het geen rol voor de gemeente. Het is volgens hem niet “gij zult samenwerken.” Ellen van Rossum (CDA) wees erop dat er wel al wordt samengewerkt met naschoolse activiteiten.