Zuidelijke Randweg Middelharnis bijna vier weken dicht

De Zuidelijke Randweg in Middelharnis is van 19 oktober tot en met 14 november 2026 op verschillende delen afgesloten. In die periode krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer kan daardoor niet overal over de randweg rijden en moet soms een andere route nemen.

Van 19 oktober tot donderdag 12 november om 20:00 uur is de weg in beide richtingen dicht tussen de rotonde bij de Doetichemsestraat en de afslag naar de Molenweg.

Automobilisten die in de buurt moeten zijn, kunnen via de Molenweg en de Doetichemsestraat rijden. Verkeer dat verder wil reizen, kan gebruikmaken van de Langeweg, Vroonweg en Oudelandsedijk. De route via de Molenweg is niet langer dan normaal, maar drukte kan voor enkele minuten vertraging zorgen.

Bij de Molenweg wordt ook de opening in de middenberm aangepast. Daardoor kunnen automobilisten vanaf de Molenweg straks richting de Oudelandsedijk en Oostplaat rijden.

Laatste afsluiting

Van donderdag 12 november om 20:00 uur tot zaterdag 14 november om 23:00 uur is de Zuidelijke Randweg dicht tussen de rotondes bij de Oudelandsedijk en de Doetichemsestraat.

Al het verkeer moet dan via de Langeweg, Vroonweg en Oudelandsedijk rijden. Deze route duurt naar verwachting drie tot vier minuten langer. Ook vrachtwagens kunnen er gebruik van maken. Op de Vroonweg komen extra plekken waar voertuigen elkaar kunnen passeren. Dat gebeurt in overleg met het waterschap.

Fietsers

De Boomgaardweg is tijdens de werkzaamheden eveneens afgesloten. Fietsers kunnen via de Molenweg, het Vliegerspad en de Bolletjesweg rijden. Deze route geldt gedurende de hele periode en wordt aangegeven met gele borden.

Naast het nieuwe asfalt worden ook de bermen aangepakt en opnieuw ingezaaid. Verder worden op enkele plekken de stoepranden, bestrating, wegmarkeringen en andere voorzieningen langs de weg hersteld. De afsluitingen kunnen ervoor zorgen dat bedrijven, sportverenigingen en andere bestemmingen in de omgeving minder makkelijk bereikbaar zijn.