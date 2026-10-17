Samen Keuzes Maken krijgt groen licht, wel kritiek op hogere lokale lasten

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op donderdag 15 oktober 2026 ingestemd met de startnotitie voor het traject Samen Keuzes Maken. Met dit traject wil de gemeente voorkomen dat het begrotingstekort oploopt tot € 16 miljoen in 2040. Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fractie GAAN stemde tegen.

Voor de ambtelijke en externe begeleiding van het traject wordt eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld, betaald uit de algemene reserve. Aad de Kool (VVD) was hier kritisch over. “Dat raakt toch ook een keertje op”, vroeg hij zich hardop af. Volgens wethouder Meijroos zijn deze reserves juist om te gebruiken. Hij zei dat hij zuinig met de reserves wil omgaan, maar noemt het geen “onoverkomelijk bedrag” om de organisatie goed op de rit te houden.

Het plan bevat mogelijke maatregelen die samen ruim € 19 miljoen kunnen opleveren: ongeveer € 8 miljoen aan extra inkomsten, bijvoorbeeld door hogere belastingen, en ruim € 11 miljoen aan besparingen. Die besparingen kunnen gevolgen hebben voor alle beleidsterreinen, waaronder zorg, buurthuizen, onderhoud van de openbare ruimte, subsidies, sport, eilandmarketing, strandvoorzieningen en havens. Welke maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, moet nog verder worden uitgewerkt.

Offers van samenleving

GAAN stemde als enige partij tegen de startnotitie. Ellen Nijssen had kritiek op het feit dat van inwoners gevraagd wordt te bezuinigen, terwijl er volgens haar niet genoeg naar de gemeente zelf wordt gekeken. “Wie offers vraagt van de samenleving, moet ook de eigen organisatie, huisvesting en ambities ter discussie durven stellen.” Als voorbeeld noemde ze de nieuwbouwplannen voor het gemeentehuis.

Daarnaast heeft Goeree-Overflakkee volgens Nijssen naar verhouding ruim 100 fte meer personeel dan buurgemeente Hoeksche Waard, die meer inwoners heeft. Dat kost de gemeente jaarlijks € 8 tot € 10 miljoen. Wethouder Meijroos ging hier tegenin door te wijzen op het Berenschot-onderzoek uit 2025. Hieruit zou juist blijken dat de gemeente uren tekortkomt, wat kan leiden tot een hoge werkdruk voor werknemers. Zonder extra medewerkers zou de gemeente belangrijke taken, zoals woningbouw en dienstverlening aan inwoners, niet goed uitvoeren. Bovendien zouden beide gemeenten volgens de wethouder niet te vergelijken zijn.

Hogere lokale lasten

Alle partijen zien de noodzaak van maatregelen, maar verschillende raadsleden zijn kritisch over de nadruk op hogere lokale lasten, zoals de OZB. Onder meer Peter Grinwis (SGP) en Willem Tink (Trots op Goeree-Overflakkee) vinden dat dit pas een allerlaatste redmiddel moet zijn. Grinwis zou liever “structurele besparingen” zien en vraagt zich af wat er overblijft van de afspraak uit het coalitieakkoord. Volgens Grinwis staat ook in het coalitieakkoord dat hogere lasten pas als laatste middel mogen worden ingezet om een sluitende begroting te krijgen. Hij was naast Nijssen een van de raadsleden die opriep eerst kritisch naar de eigen organisatie te kijken en pas daarna naar aanvullende lastenverzwaringen.

Petra 't Hoen (PRO) zegt in plaats van substantiële besparingen vooral oplopende kosten te zien. Zo noemt ze het masterplan havens, de begraafplaats in Herkingen en uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen. “Je kan niet met de ene hand bezuinigen en de andere hand blijven uitgeven.” Ze zegt een “breed gevoel van financiële urgentie en verantwoordelijkheid, vooral bij ons zelf” te missen. Meijroos reageerde dat bezuinigen volgens hem niet betekent dat er helemaal niet meer geïnvesteerd kan worden. Dat is volgens hem niet mogelijk.

Nu de raad heeft ingestemd met de startnotitie, kan de verdere uitwerking van het traject beginnen. Eind 2026 ontvangt de gemeenteraad naar verwachting de exacte tijdlijn. Wethouder Meijroos verwacht kort daarna de eerste concrete inhoudelijke keuzes aan de raad voor te leggen.