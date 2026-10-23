TV-kijker Mimi (89) heeft een druk leven: 'Ik kom nog tijd tekort'

Omroep Archipel vroeg haar televisiekijkers hoe vaak ze nog achter de kijkbuis zitten. Onder alle deelnemers hebben we een tegoedbon verloot van € 50,-. De gelukkige winnaar is mevrouw Mimi Vroegindeweij. Wij gingen langs om eens een kijkje te nemen bij deze fitte dame van maar liefst 89 jaar.

Mimi vertelde dat zij geboren en getogen is op Goeree-Overflakkee en dat hard werken haar niet vreemd is. “Mijn vader zat ook in de landbouw. Ik kom uit een gezin van negen, dus je leert wel van aanpakken”, zei ze.

De video komt van YouTube. Om die af te spelen moet je browser contact maken met Google, en daar heb je geen toestemming voor gegeven. Geef je die alsnog, dan staat de speler hier meteen.

Die instelling lijkt Mimi nog altijd mee te nemen in haar dagelijks leven. Van stilzitten is weinig sprake. Haar week is gevuld met vaste activiteiten en ook voor sociale contacten maakt ze graag tijd. “Ik kom nog tijd tekort”, vertelt ze.

Zo staat de donderdag in het teken van gezelligheid en samen eropuit gaan. ’s Ochtends komt ze samen met anderen bij de koffieclub en ’s middags is het tijd voor de scootclub. “Soms 15 scooters achter elkaar. En 4 begeleiders”, vertelt Mimi glunderend.