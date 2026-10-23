Jongeren maken via Pitch Parade kans op 2.500 euro voor eigen idee

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Jongeren tussen de 15 en 27 jaar op Goeree-Overflakkee maken dinsdag 15 december 2026 kans op maximaal € 2.500,- voor hun creatieve idee. Tijdens de Pitch Parade in Middelharnis kunnen zij hun plannen presenteren aan een jongerenjury. Denk bijvoorbeeld aan een airhockeytoernooi of een festival.

Tijdens de avond kan het idee gepitcht worden voor een jongerenjury. In totaal mag deze jury € 5.000 euro verdelen. Bij de beoordeling kijkt de jury onder meer naar de positieve impact van het idee op de omgeving. Ook telt mee of de activiteit mensen met elkaar in contact brengt en of iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking of een klein budget. De Pitch Parade is een initiatief van VSBfonds en Kunstgebouw, de Zuid-Hollandse organisatie voor cultuur. Volgens de organisaties is er voor jongeren in kleine en middelgrote gemeenten niet altijd genoeg te doen in hun eigen buurt of wijk. Daarom willen ze jongeren de kans geven om zelf activiteiten te bedenken en uit te voeren.

Het initiatief bestaat sinds 2024. VSBfonds stelt het geld beschikbaar en Kunstgebouw helpt jongeren om hun idee uit te werken tot een concreet plan en een goede pitch. Ook bij de uitvoering kunnen zij begeleiding krijgen. Het is de eerste keer dat het initiatief naar Goeree-Overflakkee komt. Plannen die de afgelopen jaren in andere gemeenten geld hebben ontvangen, zijn onder meer een skateschool, het maken van een horror shortfilm en een klimmuur. Jongeren kunnen hun idee tot en met 11 december aanmelden via de website van Pitch Parade. De bijeenkomst vindt plaats in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis.