Cor Leijdens wint Flakkee Open 2026 in Ooltgensplaat

Foto: Omroep Archipel

Van woensdag 21 oktober tot en met zaterdag 24 oktober 2026 werd in het Multifunctioneel Centrum in Ooltgensplaat gestreden om de winst tijdens de Flakkee Open 2026. Biljartvereniging Wit Rood Wit organiseerde daar het jaarlijkse biljarttoernooi met libre als spelsoort.

Op woensdag begonnen de voorrondes, waarvoor er zich 34 spelers hadden aangemeld. Het kostte de organisatoren Wim Hokke en Cor Leijdens enige moeite om aan alle wensen qua speeldag en dagdeel te voldoen, maar uiteindelijk konden alle deelnemers hun vier partijen spelen. Daarna werd er een klassement opgemaakt. De top acht hiervan stroomde door naar de finaledag, welke op zaterdag plaatsvond. Uiteindelijk bleven er vier spelers over, die in de halve finales voor de winst speelden. Aan tafel 1 was Leen van der Schee de sterkste. Cor Leijdens verzekerde zich aan tafel 2 van de finale. Tafel 2 was ook het decor van de troostfinale en de finale. Eerst was het de beurt aan Co Sturris en Piet Hommes om te proberen om als eerste 33 caramboles te maken. Dit ging Co Sturris het beste af. Hij legde daarmee beslag op de derde plaats.