Korte broeken en werkschoenen: zo gaat het eraan toe op een schuurfeest

Jassen zijn voor ‘stadsmietjes’ en ook nette kleding zie je nauwelijks op het jaarlijkse schuurfeest 'Gerommel in Den Bommel'. Ruim 700 feestgangers komen hier om bier te drinken, bij te kletsen en soms ook te dansen. “Leuk dat de media langskomt, maar het moet hier wel ons-kent-ons blijven”, zegt één van de bezoekers.
Het is een frisse zaterdagavond in oktober. Naast de parkeerplaats van camping de Schaapswei in Den Bommel staat een witte partytent die in tweeën wordt gesplitst door een dranghek. Boven de linkerkant hangt een bord met ‘16+’ en boven de rechterkant ‘18+’.
Ruim tien mannen staan hier rond acht uur te wachten op de eerste bezoekers van het jaarlijkse schuurfeest Gerommel in Den Bommel. De ene helft heeft een groene beveiligersjas aan en de andere helft een zwart-oranje jas van het oranje-comité van Den Bommel, dat dit feest organiseert.
Vrijwilligers
De voorzitter van het comité, Leon Breeman (46), geeft een rondleiding over het nog lege festivalterrein. Bij binnenkomst staan er rechts dixies en plaskruizen met een patatkraam ernaast. Links is de schuur, die ook een loods genoemd kan worden, waar het feest vanavond plaats zal vinden. Hier staat de Haagse DJ Shimy voor een lege dansvloer reggaetonklassiekers te draaien.
“Normaal staan hier allemaal boten in de schuur. Die zijn eruit gehaald. Maandagavond zijn we begonnen met opbouwen”, legt Leon uit. Dat doen ze met een grote groep vrijwilligers. “De jongste is 15 en de oudste 56. Je hoeft maar te bellen en ze staan voor je klaar.”
Leon vertelt dat ze met hun vereniging tijdens dit feest geld proberen te verdienen, waarmee ze de andere activiteiten gedurende het jaar kunnen financieren. “Andere schuurfeesten worden meestal door plattelandsjongeren georganiseerd en dan komen er ook verenigingen uit Brabant en Voorne-Putten langs. Vanavond zullen het vooral mensen van het eiland zijn.”
Voor alle leeftijden
Rond half negen komen de eerste vriendengroepjes aan. Een van hen bestaat uit Joël (32), Julian (28) en Wessel (25) uit het naastgelegen dorp Achthuizen. Ze vertellen dat er weinig uitgaansmogelijkheden zijn op Goeree-Overflakkee. “Meestal spreken we af bij iemand thuis en als we naar een stad gaan, dan gaan we meestal naar Breda”, zegt Wessel.
Volgens Julian staat een schuurfeest voor gezelligheid, biertjes drinken en polonaise met Flakkeeënaars. “Wat deze feesten zo leuk maakt, is dat het voor alle leeftijden is”, zegt hij. “Normaal kom je tijdens uitgaan vooral leeftijdsgenoten tegen, maar vanavond zijn de ouders van mijn vrienden er ook.”
Buiten is het feest
Aan het begin van de avond lijkt het alsof er alleen mannen op een schuurfeest afkomen. Dit verandert rond half tien. Steeds meer groepjes vrouwen komen bij de ingang aangelopen. Terwijl het feest volloopt, blijft de buitenruimte tussen de toiletten en de schuur de populairste plek.
Volgens Leon vult de dansvloer zich bij schuurfeesten het best als het regent. “Anders wordt er vooral gerookt en gekletst.”
Ongeschreven regels
Ondanks dat het nog geen tien graden is, heeft vanavond bijna niemand een jas meegenomen. Het blijkt een ongeschreven regel van schuurfeesten. “Sommigen laten hun jas op hun fiets hangen of aan het hek, maar je mooie jas houd je het best thuis”, zegt Leon lachend.
Later grapt een vijftiger uit Oude-Tonge dat jassen voor ‘stadsmietjes’ zijn. Voor hem zijn media welkom, maar hij hoopt niet dat toeristen het begrip schuurfeesten zullen ontdekken. “Er moet een ons-kent-ons-sfeer blijven. Gewoon lekker voor mensen van het eiland.”
Een andere belangrijke ongeschreven regel is volgens Julian dat je geen bier gooit. “Jonge mensen doen dat soms, maar dat hoor je gewoon niet te doen. En”, voegt hij toe, “anders dan bij andere feesten, zie je vanavond korte broeken en werkschoenen.”
Volle dansvloer
In de loop van de avond verandert DJ Shimy haar muziekkeuze. Ze draait steeds meer meezingers, maar de meeste mensen blijven toch buiten staan. Door haar microfoon roept ze: “Kom naar binnen om te feesten”, maar er wordt weinig gehoor aan gegeven.
Dit verandert als het lokale dj-duo OP JE DOENDER de draaitafels overneemt. Met hardstyle en hardcore krijgen ze de dansvloer niet alleen vol, maar ook flink aan het bewegen. Hier en daar hakken wat oudere mannen op de harde beats. De avond wordt afgesloten door DJ Ovano.
Naar huis lopen
Aan het einde van de avond zijn er geen taxi’s of mogelijkheden om via openbaar vervoer naar huis te gaan. Toch komt iedereen altijd veilig thuis, zegt Leon. “De meeste mensen komen op de fiets. Sommigen ook met de auto. Er wordt door vijf verkeersregelaars goed in de gaten gehouden dat niemand beschonken rijdt. Dat komt eigenlijk nooit voor en zullen we ook niet toelaten.”
Joël is ook met de fiets, maar zijn twee vrienden zijn met de auto afgezet en zullen vannacht 2,5 kilometer terug moeten lopen naar Achthuizen. “Dat is niet niets”, vindt Wessel. “Daar gaan we minstens drie kwartier over doen.”
In de sloot fietsen
Veel bezoekers geven aan dat het een bekend fenomeen is om niet droog thuis te komen van een schuurfeest. Op de vraag wat de mooiste herinnering aan een schuurfeest is, antwoorden de meeste bezoekers dat ze op de terugweg in de sloot zijn gefietst.
Soms per ongeluk, maar een 19-jarige feestganger zegt lachend dat hij het de vorige keer deed om “gewoon lekker af te koelen”.