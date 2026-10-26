Korte broeken en werkschoenen: zo gaat het eraan toe op een schuurfeest

Jassen zijn voor ‘stadsmietjes’ en ook nette kleding zie je nauwelijks op het jaarlijkse schuurfeest 'Gerommel in Den Bommel'. Ruim 700 feestgangers komen hier om bier te drinken, bij te kletsen en soms ook te dansen. “Leuk dat de media langskomt, maar het moet hier wel ons-kent-ons blijven”, zegt één van de bezoekers.

Ruim tien mannen staan hier rond acht uur te wachten op de eerste bezoekers van het jaarlijkse schuurfeest Gerommel in Den Bommel. De ene helft heeft een groene beveiligersjas aan en de andere helft een zwart-oranje jas van het oranje-comité van Den Bommel, dat dit feest organiseert.

Het is een frisse zaterdagavond in oktober. Naast de parkeerplaats van camping de Schaapswei in Den Bommel staat een witte partytent die in tweeën wordt gesplitst door een dranghek. Boven de linkerkant hangt een bord met ‘16+’ en boven de rechterkant ‘18+’.

Vrijwilligers

De voorzitter van het comité, Leon Breeman (46), geeft een rondleiding over het nog lege festivalterrein. Bij binnenkomst staan er rechts dixies en plaskruizen met een patatkraam ernaast. Links is de schuur, die ook een loods genoemd kan worden, waar het feest vanavond plaats zal vinden. Hier staat de Haagse DJ Shimy voor een lege dansvloer reggaetonklassiekers te draaien.

“Normaal staan hier allemaal boten in de schuur. Die zijn eruit gehaald. Maandagavond zijn we begonnen met opbouwen”, legt Leon uit. Dat doen ze met een grote groep vrijwilligers. “De jongste is 15 en de oudste 56. Je hoeft maar te bellen en ze staan voor je klaar.”

Leon vertelt dat ze met hun vereniging tijdens dit feest geld proberen te verdienen, waarmee ze de andere activiteiten gedurende het jaar kunnen financieren. “Andere schuurfeesten worden meestal door plattelandsjongeren georganiseerd en dan komen er ook verenigingen uit Brabant en Voorne-Putten langs. Vanavond zullen het vooral mensen van het eiland zijn.”

Voor alle leeftijden

Rond half negen komen de eerste vriendengroepjes aan. Een van hen bestaat uit Joël (32), Julian (28) en Wessel (25) uit het naastgelegen dorp Achthuizen. Ze vertellen dat er weinig uitgaansmogelijkheden zijn op Goeree-Overflakkee. “Meestal spreken we af bij iemand thuis en als we naar een stad gaan, dan gaan we meestal naar Breda”, zegt Wessel.

Volgens Julian staat een schuurfeest voor gezelligheid, biertjes drinken en polonaise met Flakkeeënaars. “Wat deze feesten zo leuk maakt, is dat het voor alle leeftijden is”, zegt hij. “Normaal kom je tijdens uitgaan vooral leeftijdsgenoten tegen, maar vanavond zijn de ouders van mijn vrienden er ook.”

Buiten is het feest

Aan het begin van de avond lijkt het alsof er alleen mannen op een schuurfeest afkomen. Dit verandert rond half tien. Steeds meer groepjes vrouwen komen bij de ingang aangelopen. Terwijl het feest volloopt, blijft de buitenruimte tussen de toiletten en de schuur de populairste plek.

Volgens Leon vult de dansvloer zich bij schuurfeesten het best als het regent. “Anders wordt er vooral gerookt en gekletst.”

Ongeschreven regels

Ondanks dat het nog geen tien graden is, heeft vanavond bijna niemand een jas meegenomen. Het blijkt een ongeschreven regel van schuurfeesten. “Sommigen laten hun jas op hun fiets hangen of aan het hek, maar je mooie jas houd je het best thuis”, zegt Leon lachend.

Later grapt een vijftiger uit Oude-Tonge dat jassen voor ‘stadsmietjes’ zijn. Voor hem zijn media welkom, maar hij hoopt niet dat toeristen het begrip schuurfeesten zullen ontdekken. “Er moet een ons-kent-ons-sfeer blijven. Gewoon lekker voor mensen van het eiland.”