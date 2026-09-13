DVV’09 en De Jonge Spartaan staan volgens vijf voetbalverslaggevers voor een lastig seizoen in de eerste en tweede klasse. In de seizoensvoorbeschouwing van Sport Lokaal gaat het over de kansen van de clubs uit Dirksland en Middelharnis aan de start van het voetbalseizoen op 19 september 2026.

Volgens de verslaggevers beschikt DVV’09 over voldoende energie, fitheid en diepgang om zich op dit niveau staande te houden. Vooral de aanval met onder anderen Jurgen van Bergen, Bart Jelle van Dam en Jens Mastenbroek wordt als sterk punt genoemd. De verwachtingen lopen uiteen, maar geen van de vijf analisten ziet degradatie als een vanzelfsprekend scenario. De voorspellingen voor de winterstop variëren van de zesde tot de negende plaats.

DVV’09 begint aan een bijzonder seizoen. De ploeg uit Dirksland promoveerde naar de eerste klasse en krijgt daarin te maken met een aantal nieuwe tegenstanders. Trainer Harry Akkermans begint aan zijn derde seizoen bij de club. De selectie onderging enkele wijzigingen, waarbij onder meer Joost van de Veer terugkeerde. Ook Timo Kroon wordt gezien als een belangrijke versterking.

De eerste klasse D kent bovendien een opvallende mix van zaterdag- en zondagverenigingen. Voor DVV’09 betekent dat onder meer wedstrijden tegen Halsteren, Kruisland en Unitas’30. De ontmoeting met Halsteren staat direct in de eerste speelronde op het programma.

Een klasse lager wacht De Jonge Spartaan een andere uitdaging. De ploeg maakte vorig seizoen in Zeeland een sterke ontwikkeling door en sloot de competitie uiteindelijk goed af. De overstap naar West 2 brengt echter een aantal stevige tegenstanders met zich mee, waaronder Brielle, Hellevoetsluis, Zuidland en VFC.

De selectie van trainer Ben Mierop kreeg enkele wijzigingen te verwerken. Onder anderen Joep de Geus kwam naar Middelharnis. Tegelijkertijd kampt de ploeg bij de start van het seizoen met blessures en personele problemen. Met name de keeperspositie baart zorgen.

De analisten verwachten daarom een moeilijkere start dan vorig seizoen. Toch overheerst het vertrouwen dat De Jonge Spartaan voldoende kwaliteit heeft om zich te handhaven. De voorspellingen voor de winterstop lopen uiteen van de zevende tot de elfde plaats.

De eerste maanden zullen moeten uitwijzen of DVV’09 zich direct kan aanpassen aan de eerste klasse en of De Jonge Spartaan opnieuw naar een sterk tweede deel van het seizoen kan toewerken.