Het eerste team van tafeltennisvereniging De Treffers uit Melissant heeft de koppositie in de derde klasse van de Duo-competitie, afdeling West, opnieuw in handen. Met twee overtuigende 5-0-overwinningen in de afgelopen weken heeft de ploeg zich terug aan de top van de najaarscompetitie 2026 gemeld. Met nog één wedstrijd te spelen is de strijd om de eindzege nog niet beslist.

Sorry 1 uit Oud-Beijerland bleef lange tijd de belangrijkste concurrent van De Treffers. De ploeg verzamelde eveneens belangrijke punten en hield de druk op de Melissantse tafeltennissers.

De Treffers kende een sterke periode in de najaarscompetitie. Op 5 november 2026 boekte het team een overtuigende 5-0-overwinning op De Repelaer 3 uit Spijkenisse. Daarmee zette de ploeg een belangrijke stap in de strijd om de bovenste plaatsen in de derde klasse.

De wedstrijd tegen Scyedam 1, die oorspronkelijk op 9 november gepland stond, werd uitgesteld. De Treffers kwam daardoor pas op 17 november 2026 opnieuw in actie. Die ontmoeting, uit tegen Scyedam 1 in Schiedam, leverde een overtuigend resultaat op. De Melissantse ploeg won met 0-5 en pakte daarmee alle beschikbare punten.

De overwinning bleek van grote betekenis voor het klassement. De Treffers staat na negen wedstrijden op 35 gewonnen sets en voert daarmee de ranglijst aan. Sorry 1 volgt op de tweede plaats met 32 sets en De Repelaer 3 staat derde met twintig sets.

De overige ploegen in de competitie volgen op grotere afstand. Scyedam 1 staat vierde met achttien sets, terwijl De Sprint 3 en Dordrecht 6 beide vijftien sets hebben verzameld.

Het eerste team van De Treffers bestaat uit Anton Keizer, Arie de Mik, Jan Flohil en Frank Oldenhof. Met nog één wedstrijd op het programma is de najaarscompetitie bijna ten einde.

De ploeg uit Melissant heeft momenteel drie sets voorsprong op Sorry 1. Daarmee belooft de laatste speelronde een spannende afsluiting van het najaarsseizoen te worden, waarin het Flakkeese team de koppositie en mogelijk het kampioenschap kan veiligstellen.