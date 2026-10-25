DVV’09 geeft sterke start uit handen tegen Kruisland

DVV’09 heeft zaterdag 24 oktober 2024 een nederlaag geleden tegen SC Kruisland. De ploeg van trainer Harry Akkermans begon uitstekend aan de vijfde speelronde van de Eerste Klasse D en nam binnen elf minuten een 2-0-voorsprong. De bezoekers herstelden zich echter, kwamen nog voor rust langszij en trokken de wedstrijd na de pauze met 2-4 naar zich toe.

Dat leverde al in de tweede minuut de openingstreffer op. Na een boogbal over de verdediging ontstond een klutssituatie, waarna een speler van Kruisland de bal in eigen doel werkte. In de elfde minuut verdubbelde Bart Jelle van Dam de voorsprong: 2-0. DVV’09 kreeg daarna zelfs mogelijkheden om verder uit te lopen, maar wist die kansen niet te benutten. De thuisploeg leek op weg naar een uitstekende middag.

Op Sportpark DVV’09 in Dirksland hoopte de thuisploeg zich in de competitie te herpakken na de bekeruitschakeling. DVV’09 had vooraf zes punten verzameld, terwijl Kruisland met negen punten aan de aftrap stond. Ondanks de stevige wind en het zachte veld begonnen de Dirkslanders met veel energie en zetten ze de bezoekers direct onder druk.

Kruisland liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. De bezoekers combineerden steeds gemakkelijker en wisten de druk van DVV’09 beter te omzeilen. In de 27e minuut bracht Diego Snepvangers de spanning terug door de 2-1 te maken. De thuisploeg probeerde het initiatief vast te houden, maar moest steeds meer rekening houden met de aanvallende dreiging van Kruisland.

Vlak voor rust viel ook de gelijkmaker. Thomas Marijnissen haalde van afstand uit en bracht de stand in de 44e minuut op 2-2. Daarmee was de comfortabele voorsprong van DVV’09 volledig verdwenen.

Trainer Harry Akkermans keek na afloop met gemengde gevoelens terug op de openingsfase. “Ja, ik denk dat we een fantastische opening hadden. We kwamen 2-0 voor en zelfs de 3- en 4-0 heb ik ook nog bijna zien vallen.” Volgens de trainer speelde de kwaliteit van Kruisland vervolgens een belangrijke rol. “Je ziet ook gewoon dat ze verschrikkelijk goed aan de bal zijn.”

Na de hervatting kreeg DVV’09 al snel een nieuwe tegenvaller te verwerken. Amine el Allouchi zette Kruisland in de 58e minuut op voorsprong en twee minuten later maakte Diego Snepvangers er 2-4 van. De bezoekers kregen daarmee steeds meer controle over de wedstrijd. DVV’09 had moeite om de vrije man te vinden en kwam lastig tot gevaarlijke aanvallen.

Toch gaf de thuisploeg zich niet zomaar gewonnen. Joost van der Veer kreeg nog een grote mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar wist die kans niet te benutten. Ook in de slotfase bleef DVV’09 proberen om terug te komen, zonder dat de achterstand nog werd verkleind.

Ondanks de nederlaag zag Akkermans aanknopingspunten voor de komende wedstrijden. “Dat betekent niet dat wij een slechte wedstrijd gespeeld hebben. Ik denk dat wij ook een fantastische pot hebben neergelegd waar iedereen naar maximaal van zijn kunnen gepresteerd heeft.” De trainer wees daarbij ook op de waarde van de ervaring tegen een sterke tegenstander. “We gaan er ook weer onze leermomenten uithalen.”