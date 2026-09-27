Herkingen onderuit in derby bij Melissant

Herkingen'55 heeft zaterdagmiddag 26 september 2026 de eerste uitstreekderby van het seizoen verloren. Op bezoek bij Melissant ging de ploeg van trainer Patrick Schijf met 2-0 onderuit. Herkingen begon goed aan de wedstrijd, maar zag de thuisploeg na een fout in de omschakeling op voorsprong komen en in de tweede helft viel de beslissing.

“Als je de wedstrijd bekijkt, we begonnen goed”, blikte Schijf na afloop terug tegenover Sport Lokaal. “De 1e 10 minuten prima, je had er misschien meer uit moeten halen.” Juist in die fase kreeg Herkingen niet de beloning voor het goede spel. Melissant kwam vervolgens beter in de wedstrijd en profiteerde van balverlies aan Herkingse zijde. In de 17e minuut maakte Ralph Mens gebruik van de ruimte en zette hij de thuisploeg op 1-0. Volgens Schijf lag de openingstreffer vooral aan Herkingen zelf. “Daarna zijn we aan het voetballen, we raken de bal kwijt, het was het tegendoelpunt, de 1-0 voor Melissant.”

Herkingen begon overtuigend aan de derby. In de eerste tien minuten wist de ploeg regelmatig de ruimte achter de verdediging van Melissant te vinden. Via onder anderen Teysen aan de rechterkant en Kevin kreeg Herkingen mogelijkheden om gevaarlijk te worden.

Omschakeling breekpunt

Na de openingstreffer bleef Herkingen proberen om de wedstrijd weer naar zich toe te trekken. Tegelijkertijd moest de ploeg alert blijven op de snelle aanvallers van Melissant. Juist de omschakeling van de thuisploeg bleek een belangrijk wapen. “Waar het mis ging, waren de individuele fouten, dat die loslopende ballen niet goed werden opgepakt, daaruit kwamen de omschakelingen”, analyseerde Schijf.

De trainer had zijn ploeg vooraf gewaarschuwd voor de snelheid van de aanvallers van Melissant. “Je verliest zelf de bal terwijl er niks aan de hand is, 2-3 keer in de 1e helft raak je hem kwijt moet je erachteraan.” Herkingen ging met een 1-0 achterstand de rust in en moest daardoor na de pauze meer risico nemen. Dat zorgde tegelijkertijd voor extra ruimte achter de verdediging.

Beslissing uit corner

Melissant kreeg daardoor in de tweede helft opnieuw mogelijkheden. Herkingen probeerde hoger op het veld druk te zetten, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg gevaarlijk bleef.

In de 72e minuut viel de beslissing. Na een hoekschop maakte Loek Anela de 2-0. Volgens Schijf was er voorafgaand aan de corner sprake van een achterbal, maar de scheidsrechter kende een hoekschop toe. “De scheids gaf een corner, daar scoren ze uit, 2-0 voor Melissant, wordt het lastig.”

Herkingen kreeg de achterstand daarna niet meer weggewerkt. De thuisploeg kreeg nog mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar de 2-0 bleef op het scorebord staan.

Trainer Schijf kijkt ondanks de nederlaag met vertrouwen naar het vervolg van het seizoen. De doelstelling binnen Herkingen is om minimaal een periodetitel te pakken. “We hebben een goede groep, alle jongens die erbij zijn gekomen zijn blij mee, doen het naar behoren, er zit kwaliteit in, wij pakken punten.”