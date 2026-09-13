Katakurinikku brengt ruim 55 karateka’s samen voor trainingsdag

Foto: Budokai Senshi

Ruim 55 karateka’s hebben zaterdag 12 september 2026 deelgenomen aan de Katakurinikku, een evenement dat enkele jaren geleden werd opgezet door Sensei Linda Kievit en Sensei Joost van ’t Veld. Tijdens de trainingsdag stond het leren van twee kata’s centraal, waarna de deelnemers deze tijdens een wedstrijd in de praktijk konden brengen.

Voor deze editie was Sensei Mitchell de Bont uitgenodigd als gastinstructeur. De Bont behoort volgens Budokai Senshi tot de Nederlandse top binnen het karate en verzorgde de workshops waarin de deelnemers aan de slag gingen met de Pinan Sono Yon en de Seinchin kata. Ook Sensei Joost van ’t Veld was speciaal voor het evenement vanuit Marokko naar Nederland gekomen. Hij verzorgde de warming-up, waarna de deelnemers begonnen aan de trainingen van De Bont. Daarbij was aandacht voor technische details, praktische oefeningen en de uitvoering van beide kata’s.