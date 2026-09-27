Melissant wint derby van Herkingen ondanks gemiste kansen

Melissant heeft zaterdagmiddag 26 september 2026 de streekderby tegen Herkingen met 2-0 gewonnen. Op het eigen sportpark was de thuisploeg effectiever dan de bezoekers. Ralph Mens zette Melissant in de eerste helft op voorsprong, waarna Loek Anela in de 72e minuut de eindstand bepaalde.

Die aanpak leverde Melissant in de eerste helft meerdere mogelijkheden op. Na zeventien minuten viel de openingstreffer. Na een goede aanval over de rechterkant was het Ralph Mens die Melissant op 1-0 zette. De thuisploeg bleef vervolgens zoeken naar een tweede treffer, maar verzuimde de kansen te benutten. Herkingen bleef daardoor in de wedstrijd. “In de 1e helft waren er kansen, maar er zijn flink wat opgelegde kansen gemist”, aldus Kwakernaak. “Daar baal ik vandaag een beetje van, uiteindelijk zijn de 3 punten het belangrijkste.”

Melissant begon de derby met een duidelijk strijdplan. De thuisploeg wilde Herkingen vanaf het eerste fluitsignaal onder druk zetten en voorkomen dat de bezoekers rustig vanuit de verdediging konden opbouwen. “Wij wilden vanaf minuut 1 in zo'n wedstrijd hoogdruk uitoefenen, dat hebben we gedaan”, vertelde Kwakernaak na afloop tegenover Sport Lokaal. “We wilden ze niet laten opbouwen en forceren tot een lange bal, die niet gecontroleerd gegeven kan worden.”

Melissant houdt controle

Na de rust kreeg Melissant steeds meer grip op de wedstrijd. De thuisploeg creëerde opnieuw verschillende mogelijkheden en wist Herkingen regelmatig in de problemen te brengen. Volgens Kwakernaak was het verschil in de tweede helft duidelijk. “We hebben in de 2e helft gedomineerd en zijn zes keer alleen voor hun keeper geweest. Als we die afmaken dan heb je een heel andere wedstrijd.”

Toch bleef de tweede treffer lang uit. Melissant kreeg mogelijkheden om de derby vroegtijdig te beslissen, maar de afronding liet te wensen over. Uiteindelijk viel de bevrijdende 2-0 in de 72e minuut. Loek Anela was trefzeker en gaf Herkingen daarmee een vrijwel onoverbrugbare achterstand.

De thuisploeg hield de controle vervolgens vast en gaf de overwinning niet meer uit handen. Daarmee pakte Melissant drie belangrijke punten in een derby die volgens Kwakernaak vooral draaide om strijd en organisatie. “Een derby wordt nooit beslist met mooi voetbal, dan moet je veel strijd leveren, dat hebben wij het beste gedaan”, stelde de trainer.

Goed uitgevoerd strijdplan

Kwakernaak was tevreden over de manier waarop zijn spelers het vooraf besproken plan uitvoerden. Melissant wilde de ruimte achter de laatste lijn van Herkingen benutten en daarbij geen onnodige risico's nemen in de opbouw. “We hoeven niet per se die bal van achteruit rond te spelen, zeker niet op het veld dat een beetje hobbelig is, we nemen geen risico, we spelen op de tennis en meer de lange bal.”

Ook bij standaardsituaties had Melissant zijn zaken goed voor elkaar. De thuisploeg werkte met vaste afspraken bij corners en wist daar uiteindelijk de tweede treffer uit te halen. ”We hebben vaste afspraken bij standaard situaties, als je die goed uitvoert kan dat een aantal doelpunten per seizoen opleveren”, aldus Kwakernaak. „De afspraken werden goed uitgevoerd, gelukkig maken we er ook de 2-0 uit, daar ben ik content mee.”

Door de overwinning komt Melissant na twee wedstrijden op drie punten. De ploeg gaat volgende week op bezoek bij Abbenbroek, dat eveneens op drie punten staat.