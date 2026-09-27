NTVV krijgt harde klap in derby bij WFB

NTVV heeft zaterdagmiddag 26 september 2026 een zware nederlaag geleden in de derby tegen WFB. Op Sportpark De Kruse in Ouddorp ging de ploeg uit Nieuwe-Tonge met 10-0 onderuit. De wedstrijd was al vroeg beslist: binnen zeven minuten stond NTVV op een 2-0 achterstand. WFB liep vervolgens verder uit en leidde bij rust met 6-0.

“Wel eens flink verloren, maar nog nooit dat een wedstrijd na 6-7 minuten al beslist is en dat je zo'n gigantisch pak op de klote krijgt”, keek NTVV-trainer Johan Nagtegaal na afloop terug.

De start van NTVV was dramatisch. WFB had vanaf het eerste fluitsignaal de controle en creëerde direct mogelijkheden. Na twee minuten opende Kris Grinwis de score. Vijf minuten later verdubbelde Coen Moerkerk de voorsprong. Daarmee stond NTVV al vroeg voor een vrijwel onmogelijke opgave.

WFB bleef vervolgens doordrukken. Rowan Breen nam in de eerste helft een groot deel van de productie voor zijn rekening. Hij scoorde drie keer, waarvan eenmaal vanaf de strafschopstip. Ruben Moerkerk bepaalde de ruststand op 6-0.

Voor NTVV was het niet alleen de snelle achterstand die voor problemen zorgde. De ploeg miste bovendien meerdere spelers die volgens Nagtegaal belangrijk zijn voor het voetbal binnen de selectie.

“Dat is voor zo'n klein clubje, we hebben 3 teams, we kunnen er maar 2 laten spelen vandaag, dat vang je niet zomaar op”, aldus de trainer. “Zeker niet jongens als Jens van Es en Lars Schriek, die brengen voetbal aan het wat, dat kan je niet opvangen.”

WFB blijft scoren

Na rust bleef WFB aanvallen. Vier minuten na de hervatting maakte Ruben Moerkerk de 7-0. NTVV kreeg daarna iets meer mogelijkheden om zich onder de druk uit te spelen. Zo raakte Brett van Vliet namens de bezoekers de lat met een harde inzet. Het bleef echter WFB dat de wedstrijd domineerde. Lars van Lenten maakte er 8-0 van, waarna Ruben Moerkerk met zijn derde treffer voor 9-0 zorgde. Lucas Breedveld bepaalde uiteindelijk de eindstand op 10-0.

Voor Nagtegaal was de tweede helft vooral een bevestiging dat zijn ploeg na de vroege achterstand weinig vertrouwen meer had. “In de 2e helft ga je terug naar je 5 en geef je minder kansen weg, je creëert ook niks, er zit geen vertrouwen meer in de 2e helft.”

De uitslag betekende voor NTVV de tweede nederlaag van het seizoen. Na de eerdere 0-1 tegen Hekelingen staat de ploeg na twee wedstrijden nog zonder punten.