NTVV toont veerkracht, maar blijft zonder punten tegen Herkingen

NTVV heeft zaterdag 24 oktober 2026 opnieuw een nederlaag geleden, maar liet in de derby tegen Herkingen een beter gezicht zien dan in de voorgaande weken. Op Sportpark De Ster verloor de ploeg uit Nieuwe-Tonge met 2-1. Na een sterke openingsfase en een vroege voorsprong via Neal Kuiper ging Herkingen nog voor rust langszij.

NTVV bleef in de eerste helft gevaarlijk en wist kansen te creëren. Volgens doelman Davy Schellevis had zijn ploeg in die fase zelfs meer kunnen halen. “In de eerste helft hadden we eigenlijk wat meer goaltjes moeten maken.” De keeper vond dat NTVV goed georganiseerd speelde en zich aan het strijdplan hield. Herkingen had weliswaar meer balbezit, maar NTVV wist geregeld gevaarlijk uit te breken.

Na de zware nederlaag tegen ZBVH (12-0) was NTVV erop gebrand om in de derby een reactie te laten zien. De bezoekers begonnen dan ook voortvarend aan de wedstrijd en kwamen al in de vierde minuut op voorsprong. Neal Kuiper benutte een strafschop en zette NTVV op 0-1.

Toch slaagde de ploeg er niet in de voorsprong vast te houden. In de 33e minuut maakte Daan Kieviet gelijk, waardoor beide teams met een 1-1-stand gingen rusten. Voor NTVV was dat een tegenvaller, gezien de kansen die het in de eerste helft had gekregen.

Na rust bleef de wedstrijd spannend. Herkingen kwam in de 61e minuut op voorsprong via Maikel van den Ochtend, die door de verdediging wist te komen en de bal achter Schellevis werkte. NTVV moest opnieuw in de achtervolging, maar gaf zich niet gewonnen. De bezoekers bleven zoeken naar de gelijkmaker en kregen in de slotfase nog mogelijkheden.

Herkingen zakte volgens Schellevis verder terug om de voorsprong te verdedigen. NTVV probeerde daarvan te profiteren door onder meer Brett van Vliet gevaarlijk te laten zijn met hoge voorzetten en vrije trappen. Ook Robert Kik werd mee naar voren gestuurd om in het strafschopgebied voor dreiging te zorgen. Doelman Tijmen Stout van Herkingen wist de hoge ballen echter goed te verwerken, waardoor NTVV niet meer tot scoren kwam.

Ondanks de nederlaag zag Schellevis aanknopingspunten voor de komende weken. “De sfeer is goed en ook met vooruitzicht op volgende week komen weer jongens terug.” Volgens de doelman wordt de selectie fitter en kunnen spelers meer minuten maken. Hij beseft dat NTVV hard moet blijven werken om punten te pakken: “We moeten er gewoon volle bak voor gaan. We zijn gewoon één van de mindere teams in de competitie, dus dan moet je gewoon 120% geven om je tegenstanders moeilijk te maken.”

NTVV blijft na vijf wedstrijden zonder punten onderaan staan. Volgende week krijgt de ploeg thuis de kans om zich te herstellen tegen SCO’63.

Eindstand: Herkingen – NTVV 2-1 (1-1)

Doelpunten: 4. Neal Kuiper (strafschop) 0-1, 33. Daan Kieviet 1-1, 61. Maikel van den Ochtend 2-1.