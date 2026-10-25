Stellendam haalt uit tegen koploper Overmaas en grijpt de koppositie

VV Stellendam heeft zaterdag 24 oktober 2026 een indrukwekkende overwinning geboekt op Overmaas. Op Sportpark De Molengors won de thuisploeg met liefst 5-0, na een 1-0-voorsprong bij rust. Na een sterke eerste helft bouwde Stellendam de voorsprong na de pauze verder uit. Met drie treffers in de slotfase werd de ruime overwinning compleet.

Overmaas nam in de openingsfase het initiatief, maar Stellendam wist de bezoekers steeds beter op te vangen. De thuisploeg zette de middenvelders van Overmaas onder druk en probeerde de opbouw door het centrum te verstoren. Die aanpak leverde in de achttiende minuut de openingstreffer op. Na balverlies bij de bezoekers onderschepte Bjorn Pape de bal en rondde hij af: 1-0.

Stellendam begon de vijfde speelronde met negen punten, terwijl Overmaas vooraf tot de kopgroep behoorde. Trainer Peter-Marcel Nauta verwachtte dan ook een lastige wedstrijd tegen een technisch vaardige tegenstander. “Ik had een hele moeilijke wedstrijd verwacht. Zij staan niet voor niks op dat moment nog bovenaan. Het is een technisch vaardige ploeg dat zie je ook wel.”

Stellendam kreeg vervolgens mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen, maar liet die kansen onbenut. Ook Overmaas bleef gevaarlijk. De bezoekers raakten de paal en kregen een open schotkans, waardoor Stellendam niet zonder zorgen de rust haalde. De thuisploeg hield echter stand en ging met een minimale voorsprong de kleedkamer in.

Na de hervatting sloeg Stellendam snel opnieuw toe. In de 48e minuut verdubbelde Justin Grinwis de voorsprong na voorbereidend werk van Breedveld. De 2-0 gaf de thuisploeg meer ruimte, terwijl Overmaas op zoek moest naar een aansluitingstreffer. In de 67e minuut kregen de bezoekers bovendien een rode kaart en moesten ze met tien man verder.

Stellendam bleef aanvallend denken, maar moest geduld hebben voordat de wedstrijd definitief werd beslist. In de 78e minuut leek Melvin Heerschap de 3-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd. De beslissing viel uiteindelijk in de slotfase. Na een actie van Bjorn Pape tikte Thijmen Brand in de 87e minuut de derde Stellendamse treffer binnen. Twee minuten later bracht Melvin Breedveld de stand op 4-0, waarna Michael Mettrop in de 90e minuut het slotakkoord verzorgde: 5-0.

Nauta was na afloop tevreden over het strijdplan en de aanvallende instelling van zijn ploeg. Stellendam wil ook bij een ruime voorsprong blijven zoeken naar meer doelpunten. “We willen vooruit. Bij 3-0 kunnen we naar 4. Dan wil ik ook dat we naar 4 gaan.” Ook de spreiding van de doelpunten over meerdere spelers stemde de trainer tevreden. “Het is niet steeds maar één speler die het doet. Dus daar ben ik alleen maar blij om.”

Door de overwinning komt Stellendam na vijf wedstrijden op twaalf punten en neemt het de koppositie in. Nauta waarschuwde tegelijkertijd voor te veel optimisme: “Je hebt nog niks. En volgende week is er weer een nieuwe.” Zaterdag 31 oktober gaat Stellendam op bezoek bij Rijsoord, waar de ploeg de sterke reeks een vervolg wil geven.

Eindstand: Stellendam – Overmaas 5-0 (1-0)

Doelpunten: 18. Bjorn Pape 1-0, 48. Justin Grinwis 2-0, 87. Thijmen Brand 3-0, 89. Melvin Breedveld 4-0, 90. Michael Mettrop 5-0.