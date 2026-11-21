Jan van Dam heeft de koppositie in de huishoudelijke competitie van Schaakvereniging Toren van Goeree overgenomen. In de zesde ronde, die maandag 16 november 2026 werd gespeeld, versloeg hij Frank Hordijk met de zwarte stukken. Daarmee komt Van Dam op 139,67 punten, een kleine voorsprong op Reinier van der Wende, die ondanks een speelavond afwezigheid tweede staat.

Die overwinning bleek van grote waarde voor Van Dam, die met 139,67 punten de ranglijst aanvoert. Reinier van der Wende volgt met 137,67 punten op de tweede plaats. Van der Wende was deze ronde afwezig, maar heeft met drie overwinningen uit drie gespeelde partijen nog altijd een honderdprocentscore. De strijd om de koppositie lijkt daarmee voorlopig spannend te blijven.

Met elf afmeldingen was het maandag een relatief rustige avond in het clublokaal. Op de zes bezette borden werd echter volop gestreden. Opvallend was dat geen enkele partij in remise eindigde. In vijf van de zes partijen ging de overwinning naar de witspeler. Alleen in het duel tussen Frank Hordijk en Jan van Dam wist zwart het volle punt te behalen.

Jaap Santifort blijft eveneens goed meedoen in de bovenste regionen. Hij versloeg Willem-Jan Tanis en staat met 109,33 punten op de derde plaats. Santifort heeft vier overwinningen uit vijf partijen achter zijn naam staan. Frank Hordijk, die zijn partij tegen Van Dam verloor, staat vierde met 102 punten.

Frans Troost boekte een overwinning op Henk van Oostenbrugge en stijgt naar de vijfde plaats. Troost heeft inmiddels twee overwinningen uit drie gespeelde partijen. Ook Rik van Doorn kende een succesvolle avond. Hij versloeg Niels Tanis en staat met 65 punten op de negende plaats. Van Doorn heeft zes partijen gespeeld en een score van 58,3 procent.

Hans Bezuijen won van Jan Redert en komt daarmee op een score van vijftig procent. Voor Redert blijft de eerste overwinning van het seizoen voorlopig uit. Albert Schaefer wist eveneens een punt aan zijn totaal toe te voegen door Wim van der Wiel te verslaan. Daarmee boekte Schaefer zijn tweede overwinning van het seizoen.

Rapidtoernooi

Schaakvereniging Toren van Goeree organiseert maandag 23 november een rapidtoernooi. Ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen en kennis te maken met de schaaksport en de vereniging.

De club komt iedere maandagavond bijeen in Goedereede. Van 19:00 tot 20:00 uur is er schaakles, waarna leden aan de interne competitie deelnemen. Meer informatie over de vereniging en activiteiten is te vinden op Torenvangoeree.nl.