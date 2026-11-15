Advendo viert 100 jaar met 'supergezellig' koorleven

Foto: Omroep Archipel

Gemengde zangvereniging Advendo uit Ooltgensplaat bestaat honderd jaar. Al een eeuw lang brengt het koor mensen samen door middel van muziek. Met een breed repertoire en 24 zangers en zangeressen is de vereniging nog altijd volop actief. Samen met dirigente Chloé de Waal en pianist Sjaliene de Waal viert de vereniging het jubileum op vrijdag 20 november 2026 met een concert in MFC 't Centrum.

Voorzitter Janet van Rijzewijk vertelt over het repertoire van Advendo. "Nederlands, we hebben popmuziek, we hebben musical. We hebben kerstrepertoire, dus er is van alles wat."

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Bij de repetities begint het koor met inzingen en ademhalingsoefeningen. Daarna volgen de muziekstukken, eerst met aandacht voor de noten en vervolgens voor de verdere uitwerking. Die aanpak moet ervoor zorgen dat de muzikale basis goed blijft. "Ze worden steeds beter. We zijn heel blij met alle vooruitgang die gemaakt is in die drie jaar. Het is supergezellig elke week weer", zegt dirigente Chloé de Waal. Pianist Sjaliene de Waal werkt bij Advendo samen met haar dochter Chloé. "Ik heb zelf ook heel veel koren gedirigeerd. En op een gegeven moment vond ik het heel gezellig om met mijn dochter te gaan werken. Toen begon zij met dirigeren, dus ik heb haar langzamerhand meegenomen en haar laten wennen aan het dirigentschap", vertelt Sjaliene. Ze vindt begeleiding met piano voldoende, al kan extra muzikale begeleiding soms leuk zijn. "Het is altijd leuk om dat af en toe te hebben, maar het is ook prima om het zo lekker te houden bij piano. Het is een heel stabiel instrument waar ze genoeg uit kunnen halen voor de muziek die zij doen."

Oud-voorzitter Gerrit Poortvliet benadrukt dat Advendo altijd een neutraal koor is geweest. "Dat wil zeggen dat we christelijke muziek kunnen zingen, maar ook wereldse muziek. Dat vinden wij heel belangrijk. En iedereen moet lid kunnen worden, ook al hebben ze het financieel moeilijk. Dan wordt daar een oplossing voor gezocht." Waar het repertoire vroeger volgens hem wat meer richting opera ging, gaat het tegenwoordig steeds meer de popkant op. Ook kijkt hij uit naar de komende kerstperiode. "Dan kom je de oude kerstliederen weer tegen, dat is altijd wel leuk." Tegelijkertijd zijn er uitdagingen om de vereniging draaiende te houden. "Als je dit gebouw elke week moet huren en je krijgt geen stuiver meer subsidie. Je kan moeilijk dertig euro per maand gaan vragen aan een lid", zegt Gerrit. Toch kijkt hij niet somber vooruit. Hij hoopt dat er weer meer jongeren aansluiten, zodat de vereniging ook op langere termijn door kan. "En we hebben een hoogstaande leiding van onze dirigent en onze pianist." Het jubileumconcert van Advendo vindt plaats op vrijdag 20 november 2026, waarbij ook verschillende andere koren te horen zijn.