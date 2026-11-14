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Koninklijke onderscheiding voor Clara Plattèl

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Clara Plattèl is zaterdag 14 november 2026 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens een symposium over vitamine B12-tekort op de SS Rotterdam.

Het tekort aan vitamine B12 is precies het onderwerp waar Plattèls de onderscheiding aan te danken heeft. Ze zet zich namelijk al jarenlang in voor mensen die hiermee kampen.

Vanuit haar coachingspraktijk ontmoette zij patiënten met ernstige klachten, die zich niet altijd gehoord of geholpen voelden. Hun verhalen raakten haar. Ze verdiepte zich in wetenschappelijke literatuur, luisterde naar patiënten en bracht artsen, onderzoekers en andere deskundigen bij elkaar.

Plattèl richtte de B12 Research Group op en bouwde samen met Mark Reitsma het B12 Institute uit. Daar komen patiëntenzorg, onderzoek en kennisdeling samen. Ze begon als vrijwilliger en zette zich jarenlang ook onbezoldigd in. Inmiddels leidt zij een professioneel team en blijft zij zich inzetten voor betere zorg en diagnostiek.

Mensen met wie ze samenwerkt, noemen haar betrokken, gedreven en onvermoeibaar. Haar luisterend oor zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Anderen benadrukken dat zij een vergeten groep patiënten een stem heeft gegeven en dat het oplossen van de B12-puzzel voor haar geen werk is maar een levensdoel.

“Wat mij raakt, is hoeveel mensen vertellen dat Clara er voor hen was, met aandacht, kennis en een enorme inzet,” vertelt de burgemeester. “Ze heeft een plek gecreëerd waar patiëntverhalen serieus worden genomen en mensen elkaar vinden.” Ze bedankte Clara voor haar inzet voor patiënten met vitamine B12-tekort en haar bijdrage aan onderzoek en kennisdeling. “We zijn trots op haar als inwoner van Goeree-Overflakkee en feliciteren haar van harte met deze Koninklijke onderscheiding.”

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