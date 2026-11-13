Eierdoosjes waarschuwen voor criminaliteit op boerenerven

Inwoners en ondernemers op Goeree-Overflakkee kunnen vanaf woensdag 11 november 2026 eierdoosjes tegenkomen met informatie over criminaliteit op boerenerven. Verschillende boerderijwinkels verspreiden de verpakkingen, waarop signalen van onder meer drugslabs, diefstal en drugsafval staan.

Inwoners en ondernemers op Goeree-Overflakkee kunnen vanaf woensdag 11 november 2026 eierdoosjes tegenkomen met informatie over criminaliteit op boerenerven. Verschillende boerderijwinkels verspreiden de verpakkingen, waarop signalen van onder meer drugslabs, diefstal en drugsafval staan. De actie is een initiatief van LTO Goeree-Overflakkee en Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam. Ook in Voorne aan Zee en Nissewaard worden de doosjes verspreid. In totaal gaat het om 11.000 stuks.

De actie is een initiatief van LTO Goeree-Overflakkee en Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam. Ook in Voorne aan Zee en Nissewaard worden de doosjes verspreid. In totaal gaat het om 11.000 stuks.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman kreeg woensdag het eerste doosje bij boerderijwinkel Van der Sluijs in Sommelsdijk. Arjan van der Baan van LTO Goeree-Overflakkee en Nathalie Rapmund van Platform Veilig Ondernemen overhandigden het doosje.

Criminaliteit komt ook voor op het platteland. Criminelen kunnen bijvoorbeeld schuren en leegstaande loodsen gebruiken voor de productie van drugs. Daarnaast zijn boerenerven doelwit van diefstal van landbouwmachines en materialen. Ook wordt drugsafval in het buitengebied gedumpt.

Uit een peiling van vorig jaar onder achthonderd agrarische ondernemers in Brabant en Zeeland bleek dat 61 procent te maken had gehad met diefstal of inbraak. Dertig procent vermoedde dat criminelen agrarische gebouwen gebruikten. Zeven op de tien ondervraagden zagen criminele activiteiten in hun omgeving. De cijfers hebben betrekking op Brabant en Zeeland en geven geen beeld van de situatie op Goeree-Overflakkee.

Signalen

Op de eierdoosjes staan voorbeelden van situaties die kunnen wijzen op criminele activiteiten. Het gaat onder meer om afgeplakte of beslagen ramen, onbekende voertuigen bij leegstaande gebouwen en vreemde geuren, zoals aceton of anijs.

Ook afzuiginstallaties of camera's op ongebruikelijke plekken en activiteiten bij schuren of loodsen op onverwachte tijdstippen kunnen verdacht zijn.

Wie een verdachte situatie ziet, kan dit melden bij de politie. Zelf onderzoek doen is niet nodig.